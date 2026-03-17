В Беларуси объявили о подготовке новых изменений Налогового кодекса

🎥 Видео

Опубликовано: 17.03.2026 10:38 , Обновлено: 17.03.2026

В Беларуси стартовала подготовка очередных изменений Налогового кодекса. В связи с этим руководство Республиканской конфедерации предпринимательства призвало белорусских предпринимателей озвучить свои предложения по определённым вопросам, которые могут попасть в новую редакцию кодекса.

О начале подготовки к очередной корректировке Налогового кодекса Беларуси сообщил председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” Андрей Копыток. Он призвал белорусский бизнес принять “самое непосредственное и активное участие” в этом процессе.

Конкретные предложения с обоснованием предлагаемых изменений налогового законодательства предпринимателям предложили высылать на адрес конфедерации или деловых союзов и ассоциаций в течение ближайших двух недель - до 1-2 апреля 2026 года . Все законодательные инициативы бизнеса, по словам Копытка, будут обобщены Республиканской конфедерацией предпринимательства и перенаправлены на рассмотрение законодателей - в общественно-консультативные советы Министерства финансов.

Известно, что в числе корректировок, которые предполагается внести в рамках новой редакции Налогового кодекса, есть, в частности, положение об установлении новой формы электронной счёт фактуры, а также новая инструкция о порядке создания, выставления направления, получения, подписания и хранения электронной счёт-фактуры.

Отметим, что корректировки в Налоговый кодекс в Беларуси вносят ежегодно - для адаптации к изменившимся экономическим условиям. Некоторые из них носят технический характер, но некоторые предполагают серьёзные изменения для бизнеса. В частности, с прошлогодней редакцией Налогового кодекса в Беларуси изменились условия работы для индивидуальных предпринимателей - для некоторых из них были пересмотрены налоговые режимы.

В комментариях под обращением представителя Республиканской конфедерации предпринимательства зрители с ходу накидали с десяток предложений по новым налоговым изменениям, в том числе, предложения “отмотать назад” вступившие совсем недавно законодательные нормы. В частности, сразу несколько комментаторов призвало вернуть упрощённую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

Впрочем, были среди представителей белорусского бизнеса и те, кто никаким законодательным инициативам уже не рад и лучшей поддержкой для бизнеса от государства считает возможность стабильно поработать в уже освоенных условиях, без необходимости перестраиваться на новый лад каждый год.