В Беларуси началась "пивная революция". Прощаемся с "двушками"

Опубликовано: 04.01.2026 11:20 , Обновлено: 04.01.2026

Тихо и незаметно в Беларуси с 1 января 2026 года вступило в действие новое требование к пиву. Жителям страны пора прощаться с легендарными "двушками" и привыкать к таре поменьше — "полторашкам".

С 1 января этого года начали действовать ограничения, введённые Совмином (Советом Министров) Беларуси более года назад постановлением от 06.12.2024 №924. В нём говорится, что магазины и производители должны прекратить продажу пива и других слабоалкогольных напитков (с долей спирта не более 7%) в таре объёмом более 1,5 литра.

Изначально запрет планировался с 1 января 2025 года, но был перенесен на 2026 год. Но это не значит, что “двушки” мгновенно пропадут. Магазинам разрешили дораспродать остатки.

“Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не реализовавшие до 1 января 2026 г. пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов в полимерной потребительской упаковке номинальным объемом более 1,5 литра, вправе осуществлять продажу указанного пива и слабоалкогольных напитков до истечения срока их годности”, — говорится в постановлении.

Впрочем, шринкфляция не пощадила в Беларуси и пиво. Уже давно на полках магазинов тяжело найти “честные” 2 литра, а привычным стал объем большой пластиковой бутылки — 1,9 литра. Теперь же, скорее всего, на полках будут стоять, например, бутылки по 1,4 литра. Но это не точно, время покажет.

Кстати, подобные запреты действуют в соседних России и Украине. Там такие ограничения обосновали борьбой с алкоголизмом. Правда, авторы запретов не забыли и про экологию.

Еще в 2021 году Минприроды Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект о запрете продажи пива и слабоалкогольных напитков в таре объемом больше одного литра. По мнению чиновников, это “снизило бы образование отходов из пластика и как следствие окажет положительную динамику негативного воздействия от выбросов в атмосферную среду”.

И на самом деле, крупная ПЭТ-тара (полиэтилентерефталатная тара) часто не утилизировалась, а оказывалась в лесах и на берегах водоёмов. Впрочем, согласно такой логике, стоило бы запретить и минералку с напитками в “двушках”.