В Беларуси и России объявили о рекордном товарообороте. Но цифры назвали очень разные

Опубликовано: 19.12.2022 19:59 , Обновлено: 19.12.2022

Спикер нижней палаты парламнота Беларуси Владимир Андрейченко заявил, что товарооборот между Беларусью и РФ превысит 44 млрд евро по итогам года (46 млрд долларов). Такая сумма, хоть и неточно, но сопоставима с прогнозами посла Беларуси в РФ Дмитрия Крутого, который обещал рекорд в 50 млрд, но долларов.

Однако в России почему-то называют цифру на четверть меньше. Так, Владимир Путин, прибыв в Минск, тоже заговорил о рекордном росте торговли между Беларусью и Россией. По его словам, взаимный товарооборот Беларуси и России еще до начала войны в Украине вырос на треть и составил 38,5 млрд в год. А за 9 месяцев он вырос еще на 10% к базе прошлого года.

“Есть все основания полагать, что он снова будет рекордным и мы преодолеем планку в 40 млрд долларов”, - похвалился Владимир Путин.

Таким образом, расхождения в оценках товарооборота в Минске и Москве составляют до 10 млрд долларов. Почему так произошло, власти России и Беларуси не объяснили.