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В апреле в Беларуси подорожают 12 марок сигарет на 10-90 копеек

В апреле в Беларуси подорожают 12 марок сигарет на 10-90 копеек
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Министерство по налогам и сборам (МНС) показало цены на сигареты в апреле. Оказалось, что в следующем месяце в Беларуси подорожают 12 марок сигарет. Основная их часть станет дороже на 10 копеек. Одна марка, однако, подрастет сразу на 90 копеек.

Речь о ROYALS COMPACT BLUE, которая с апреля будет стоить на 90 копеек (рост с 5,40 до 6,30 BYN).

При этом подавляющее число разнообразных сигаретных позиций сохранили прежнюю цену.

Ниже представлен список сигарет, цена на которые в апреле вырастет по сравнению с мартом:

Марка (наименование)Цена в марте (BYN)Цена в апреле (BYN)Рост (BYN)
ROYALS COMPACT BLUE (ИООО “АЛИДИ-Вест”)5.406.30+0.90
ESSE EXCHANGE M7.407.50+0.10
ESSE SENSE HIMALAYA compact7.407.50+0.10
ESSE SUPER SLIM BLUE7.407.50+0.10
ESSE Exchange compact7.407.50+0.10
ESSE Exchange W compact7.407.50+0.10
ESSE EXCHANGE7.407.50+0.10
ESSE SILVER NANO7.407.50+0.10
ESSE BLACK NANO7.407.50+0.10
ESSE EXCHANGE S7.407.50+0.10
ESSE EXCHANGE BROWN7.407.50+0.10
ESSE EXCHANGE SUMMER RED7.407.50+0.10

[inf]Важно: В списке также появились позиции, у которых в марте стоял прочерк «-», а в апреле указана цена (например, Dove ДИАМОНД или Vogue La Cigarette Lilas).

Формально это все же не рост цен, а выход новой позиции на рынок или возобновление поставок, поэтому в таблицу выше они не включены.[/inf]

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