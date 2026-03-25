В апреле в Беларуси подорожают 12 марок сигарет на 10-90 копеек
Министерство по налогам и сборам (МНС) показало цены на сигареты в апреле. Оказалось, что в следующем месяце в Беларуси подорожают 12 марок сигарет. Основная их часть станет дороже на 10 копеек. Одна марка, однако, подрастет сразу на 90 копеек.
Речь о ROYALS COMPACT BLUE, которая с апреля будет стоить на 90 копеек (рост с 5,40 до 6,30 BYN).
При этом подавляющее число разнообразных сигаретных позиций сохранили прежнюю цену.
Ниже представлен список сигарет, цена на которые в апреле вырастет по сравнению с мартом:
|Марка (наименование)
|Цена в марте (BYN)
|Цена в апреле (BYN)
|Рост (BYN)
|ROYALS COMPACT BLUE (ИООО “АЛИДИ-Вест”)
|5.40
|6.30
|+0.90
|ESSE EXCHANGE M
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE SENSE HIMALAYA compact
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE SUPER SLIM BLUE
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE Exchange compact
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE Exchange W compact
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE EXCHANGE
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE SILVER NANO
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE BLACK NANO
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE EXCHANGE S
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE EXCHANGE BROWN
|7.40
|7.50
|+0.10
|ESSE EXCHANGE SUMMER RED
|7.40
|7.50
|+0.10
[inf]Важно: В списке также появились позиции, у которых в марте стоял прочерк «-», а в апреле указана цена (например, Dove ДИАМОНД или Vogue La Cigarette Lilas).
Формально это все же не рост цен, а выход новой позиции на рынок или возобновление поставок, поэтому в таблицу выше они не включены.[/inf]