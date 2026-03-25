В апреле в Беларуси подорожают 12 марок сигарет на 10-90 копеек

Опубликовано: 25.03.2026 15:41 , Обновлено: 25.03.2026

Министерство по налогам и сборам (МНС) показало цены на сигареты в апреле. Оказалось, что в следующем месяце в Беларуси подорожают 12 марок сигарет. Основная их часть станет дороже на 10 копеек. Одна марка, однако, подрастет сразу на 90 копеек.

Речь о ROYALS COMPACT BLUE, которая с апреля будет стоить на 90 копеек (рост с 5,40 до 6,30 BYN).

При этом подавляющее число разнообразных сигаретных позиций сохранили прежнюю цену.

Ниже представлен список сигарет, цена на которые в апреле вырастет по сравнению с мартом:

Марка (наименование) Цена в марте (BYN) Цена в апреле (BYN) Рост (BYN) ROYALS COMPACT BLUE (ИООО “АЛИДИ-Вест”) 5.40 6.30 +0.90 ESSE EXCHANGE M 7.40 7.50 +0.10 ESSE SENSE HIMALAYA compact 7.40 7.50 +0.10 ESSE SUPER SLIM BLUE 7.40 7.50 +0.10 ESSE Exchange compact 7.40 7.50 +0.10 ESSE Exchange W compact 7.40 7.50 +0.10 ESSE EXCHANGE 7.40 7.50 +0.10 ESSE SILVER NANO 7.40 7.50 +0.10 ESSE BLACK NANO 7.40 7.50 +0.10 ESSE EXCHANGE S 7.40 7.50 +0.10 ESSE EXCHANGE BROWN 7.40 7.50 +0.10 ESSE EXCHANGE SUMMER RED 7.40 7.50 +0.10

[inf]Важно: В списке также появились позиции, у которых в марте стоял прочерк «-», а в апреле указана цена (например, Dove ДИАМОНД или Vogue La Cigarette Lilas).

Формально это все же не рост цен, а выход новой позиции на рынок или возобновление поставок, поэтому в таблицу выше они не включены.[/inf]