Украинцы купили польского конкурента белорусского МТЗ. Чьи трактора завоюют Африку?

Опубликовано: 06.01.2025 18:27 , Обновлено: 06.01.2025

Польский производитель сельскохозяйственной техники Ursus официально стал банкротом ещё в 2019 году. Однако на днях стало известно, что новый владелец завода сделал ставку на восстановление былой славы и репутации компании.

Покупатель нашелся в октябре 2024 года и им стала украинская компания MI Crow, купившая польский бренд за 74 млн злотых (62 млн рублей). В первом квартале 2025 года она должна завершить сделку и представить план развития польского завода на ближайшие пять лет.

Президент украинской компании Олег Крот уже пообещал, что восстановит производственные мощности Ursus и возобновит выпуск тракторов.

“У Ursus были конкурентоспособные продукты и клиенты, поэтому к краху компании привели не объективные рыночные факторы, а ошибки предыдущего руководства”, - выказал уверенность директор.

[inf]Ursus SA - польский производитель сельскохозяйственной техники со штаб-квартирой в Люблине, Польша. Компания была основана в Варшаве в 1893 году и занимает видное место в истории польского тракторостроения. Компания также в свое время наладила производство троллейбусов на совместном предприятии с украинским производителем Bogdan, а также производит автобусы, междугородние автобусы и троллейбусы на совместном предприятии с польским производителем AMZ Kutno под названием Ursus Bus. В 2014 году Ursus подписала соглашение на сумму 10 миллионов долларов США о поставке 3000 тракторов в Эфиопию.[/inf]

Украинский бизнесмен заверил, что его компания MI Crow располагает достаточными средствами для обновления оборудования заводов в Люблине и Добре-Място и трудоустройства большого количества сотрудников.

Крот заявил, что изучил рынки в Африке и уверен, что в Танзании, Кении и Уганде спрос на тракторы класса, производимых на заводах Ursus, по-прежнему существует. Потенциальные клиенты из Украины и других стран Европы также заинтересованы в оборудовании Ursus.

“Мы взяли на себя компанию с практически остановленным производством и практически отсутствующей системой логистики. Нам необходимо, среди прочего, обновить станки и увеличить штат – из прежнего в тысячу человек осталось 117 сотрудников, в том числе почти 90 на основном заводе в Добре Място. Мы справимся с этим и быстро продвинемся вперед”, - заявил Олег Крот.

Украинский бизнесмен подчеркнул, что хотя его бизнес-опыт связан в первую очередь с киберспортом, у него всё-таки есть опыт работы в агробизнесе. Например, его компания уже более 10 лет производит специализированные дроны для создания карт посевов и разметки зон, требующих применения соответствующих доз удобрений и средств защиты. Крот также добавил, что любит амбициозные задачи и, проанализировав ситуацию Ursus, убедился, что компанию можно перестроить.

Конкурент белорусского МТЗ?

Планы украинского бизнесмена по продвижению польских тракторов в Африке перекликаются с уже заявленными целями белорусского производителя МТЗ.

Михаил Кадников, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу, летом 2024 года рассказал, что для его предприятия африканский регион “стратегически важен в плане экспорта”.

“К слову, сегодня мы поставляем технику МТЗ в более чем 20 стран Африки. В частности, это Зимбабве, Нигерия, Египет, Судан и другие», - похвалился он.

А в апреле 2024 года министр промышленности Беларуси Александр Рогожник в эфире гостелеканала ОНТ заявил, что хочет, чтобы до 25% всего экспорта белорусской сельхозтехники приходилось на рынок Африки.

«После того как с российского рынка ушли основные поставщики техники, перед нами ставилась задача заполнить эту нишу. И если бы это не сделали мы, это бы сделали другие. И сейчас на российском рынке было бы еще сложнее работать», - заявил чиновник, уточнив, что планы по завоеванию африканского рынка рассчитаны до 2030 года.