Учащимся заплатят до 1 500 рублей? В белорусских колледжах объявили эксперимент "дуального обучения"

Опубликовано: 22.12.2025 16:23 , Обновлено: 22.12.2025

Белорусские колледжи с нового учебного года запустят трехлетний эксперимент по внедрению элементов так называемого "дуального образования". Это значит, что учащиеся 2-3 дня в неделю будут проходить производственную практику непосредственно на предприятиях. Им за это ещё и заплатят.

Пилотный проект охватит восемь колледжей и столько же предприятий-партнеров, включая МАЗ, МТЗ, МЗШ, Оршанский льнокомбинат, «Камволь», «Світанак» и «Полесье», готовящих кадры для машиностроения, строительства и легкой промышленности, сообщила “Настаўніцкая газета”.

“Нельзя сказать, что в нашей системе образования нет дуальных элементов. Однозначно, они присутствуют, — признала в комментарии заместитель начальника главного управления профессионального образования Минобразования Александра Петрова. - Ознакомившись с дуальным обучением в европейских странах и России, мы должны решить, какие элементы этой системы готовы внедрить совместными усилиями колледжей и организаций — заказчиков кадров”.

Она, впрочем, отметила, что новая модель предполагает более тесную интеграцию. Эксперимент предполагает, что теория будет изучаться в колледже 1-2 дня в неделю, а 3-4 дня учащиеся будут проводить на предприятиях, совмещая обучение с работой с самого первого курса.

Что касается оплаты труда учащихся, то на будет зависеть от выбранной специальности. “Порой зарплата доходит до 1 500 рублей, а в сфере машиностроения может быть и больше”, — добавила Петрова. По ее словам, Беларусь является единственной страной на постсоветском пространстве, сохранившей систему выплат учащимся за практику.

Эксперимент, как надеются в Минобразования и на заводах, поможет решить ключевые вопросы подготовки кадров. “Работодатели должны стать активными участниками всех этих процессов”, — подчеркнул ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

В то же время, по его словам, ещё необходимо определить, какие практические навыки будущие рабочие будут получать от мастеров колледжа, а какие — от наставников непосредственно на производстве.

При этом специалисты института ознакомили участников эксперимента с опытом Германии, Австрии, Финляндии и Норвегии в области дуального обучения, где такая практика весьма распространена.

Экспериментальные группы будут набраны на первых курсах участвующих колледжей в следующем учебном году. Правда, чиновники не сообщили, какие именно учебные заведения будут участвовать в эксперименте.