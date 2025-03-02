«У многих это вся зарплата» - Белорусская семья с 15 детьми показала, во сколько им обходится один поход в магазин за продуктами

🎥 Видео

Опубликовано: 02.03.2025 16:34 , Обновлено: 25.04.2025

Глава многодетного семейства, а по совместительству TikTok-блогер показал "распаковку" обычной продуктовой закупки не самой обычной семьи. Мужчина показал, сколько продуктов в один поход по магазинам закупает семья с 15 детьми, а также озвучил итоговый чек, предложив зрителям самим оценить - много это или мало.

На видео мужчина продемонстрировал обеденный стол, заваленный пакетами с продуктами. В общей сложности продукты уместились в 7 больших пакетов, плюс отдельно - упаковка с газировкой (за которую комментаторы не преминули упрекнуть многодетных родителей, пеняя на её вредность для детей).

Набор продуктов весьма стандартный - свежие овощи и фрукты, разнообразная молочная продукция, макароны, сахар, растительное масло, охлаждённая курица и колбасы. “Затесались” среди продуктов также пачка влажных салфеток и средство для мытья посуды. Обычный “воскресный” набор любой белорусской семьи, решившей закупиться в выходные на неделю. Вот только количество каждой позиции в итоговом чеке как минимум утраивается - с учётом того количества человек, на которых многодетной маме каждый день приходится готовить, это не удивительно.

Тем не менее, к итоговой сумме, судя по комментариям, морально были готовы не все - 611 рублей отдал многодетный отец за один поход в магазин.

Многие комментаторы отметили, что в списке не было свежего мяса, за исключением курицы, а если бы было включено и оно, итоговая сумма вышла ещё более внушительной.

“У многих это вся зарплата. А еще коммуналка, одежда, учёба и другие расходы”, - отметил один из зрителей.

Впрочем, многие признали, что с учётом такого количества детей, сумма вышла “нормальная”, однако многие интересовались, на сколько этих продуктов хватит семье и сколько на продукты они тратят в среднем за месяц.

Не меньше вопросов у зрителей было связано с реакцией продавцов, когда многодетный отец отправляется на закупку.

“Вы в магазине отдельную кассу занимаете?”, - поинтересовался один из зрителей.

“Вас когда видят продавцы в магазине, они с улыбкой смотрят или думают:“Ооооо нееееттт”?” - поинтересовался другой.