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У Белстата спросили об услугах, которые ИП могут оказывать пенсионерам. Что, кроме уборки могил?

У Белстата спросили об услугах, которые ИП могут оказывать пенсионерам. Что, кроме уборки могил?
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В официальном Телеграм-канале национального статистического комитета (Белстат) ответили на, видимо, популярный вопрос от индивидуальных предпринимателей (ИП).

«Индивидуальный предприниматель планирует оказывать платные социальные услуги пенсионерам, инвалидам. Как классифицируется данная деятельность?» — спросили у Белстата.

В ведомстве рассказали, что если бизнесмен намерен оказывать сразу комплекс услуг, то такой вид деятельности называется «Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам без обеспечения проживания», его номер по классификации — 88100.

А если же индивидуальный предприниматель намерен оказывать отдельные услуги, то и классифицировать их нужно отдельно.

В Белстате привели примеры таких услуг:

  • 01611 «Предоставление услуг, связанных с выращиванием продукции растениеводства» — вспашка почвы, боронование, посадка сельскохозяйственных культур;

  • 43340 «Малярные и стекольные работы» — окрашивание потолков, стен, дверей;

  • 43910 «Кровельные работы» — ремонт кровли;

  • 49411 «Перевозки грузовым автомобильным транспортом» — перевозка грузов грузовыми автомобилями;

  • 49419 «Прочая деятельность грузового автомобильного транспорта» — перевозка грузов тракторами;

  • 96030 «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» — уборка могил.

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