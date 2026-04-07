У Белстата спросили об услугах, которые ИП могут оказывать пенсионерам. Что, кроме уборки могил?

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Опубликовано: 07.04.2026 10:24 , Обновлено: 07.04.2026

В официальном Телеграм-канале национального статистического комитета (Белстат) ответили на, видимо, популярный вопрос от индивидуальных предпринимателей (ИП).

«Индивидуальный предприниматель планирует оказывать платные социальные услуги пенсионерам, инвалидам. Как классифицируется данная деятельность?» — спросили у Белстата.

В ведомстве рассказали, что если бизнесмен намерен оказывать сразу комплекс услуг, то такой вид деятельности называется «Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам без обеспечения проживания», его номер по классификации — 88100.

А если же индивидуальный предприниматель намерен оказывать отдельные услуги, то и классифицировать их нужно отдельно.

В Белстате привели примеры таких услуг: