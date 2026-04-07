У Белстата спросили об услугах, которые ИП могут оказывать пенсионерам. Что, кроме уборки могил?
В официальном Телеграм-канале национального статистического комитета (Белстат) ответили на, видимо, популярный вопрос от индивидуальных предпринимателей (ИП).
«Индивидуальный предприниматель планирует оказывать платные социальные услуги пенсионерам, инвалидам. Как классифицируется данная деятельность?» — спросили у Белстата.
В ведомстве рассказали, что если бизнесмен намерен оказывать сразу комплекс услуг, то такой вид деятельности называется «Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам без обеспечения проживания», его номер по классификации — 88100.
А если же индивидуальный предприниматель намерен оказывать отдельные услуги, то и классифицировать их нужно отдельно.
В Белстате привели примеры таких услуг:
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01611 «Предоставление услуг, связанных с выращиванием продукции растениеводства» — вспашка почвы, боронование, посадка сельскохозяйственных культур;
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43340 «Малярные и стекольные работы» — окрашивание потолков, стен, дверей;
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43910 «Кровельные работы» — ремонт кровли;
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49411 «Перевозки грузовым автомобильным транспортом» — перевозка грузов грузовыми автомобилями;
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49419 «Прочая деятельность грузового автомобильного транспорта» — перевозка грузов тракторами;
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96030 «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» — уборка могил.