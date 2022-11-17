У белорусов упал интерес к "Черным пятницам" - Picodi

Опубликовано: 17.11.2022 15:32 , Обновлено: 05.07.2024

Сервис Picodi.com собрал статистику запросов белорусов в поисках скидочных предложений на "Чёрную пятницу". Оказалось, что Беларусь находится среди стран, в которых интерес к этому празднику потребителей за последние три года упал на 49%.

Кстати, в прошлом году средний чек во время распродаж на Чёрную пятницу составил 312 рублей. Тогда белорумы чаще покупали предметы интерьера, электронику и косметику, [link href=“https://www.picodi.com/by/inspirations/black-friday#description” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждает [/link] Picodi.com.

А большинство покупок совершалось в пятницу с 18:00 до 21:00. Тогда скидки составляли в среднем 33%, однако это касалось ограниченного ассортимента и количества товаров.

Кстати, в этом году, даже несмотря на введение пресловутого поставления о госрегулировани цен №713, некоторые торговые центры в Минске все равно обещают скидки.

Так, минский ЦУМ пообещал крупные скидки с 17 по 19 ноября. Скидки до 25% будут действовать в эти дни на бытовую химию и ювелирные изделия. А на посуду, бытовую технику они будут достигать 20%.

А столичный ГУМ пообещал в эти дни скдидки до 20% на белье, обувь и трикотаж.