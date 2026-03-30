У белорусов остались считанные сутки, чтобы не попасть на штрафы. Можно ли опоздать без наказания?

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Опубликовано: 30.03.2026 12:11 , Обновлено: 30.03.2026

Министерство по налогам и сборам (МНС) Республики Беларусь напомнило белорусам о том, что остались сутки для подачи налоговой декларации. Ее обязаны отправить в налоговую не все, хотя есть категории физлиц, которые могут даже не подозревать о такой необходимости.

Итак, срок подачи заканчивается 31 марта 2026 года (плюс два дня на опоздание - все ещё можно обойтись без штрафов). Те, кто был обязан, но не сделал этого, могут получить штраф.

Кто обязан отчитаться о доходах?

Представить декларацию обязаны далеко не все. В перечень обязанных лиц входят:

налоговые резиденты Беларуси, получившие доходы за границей или из-за границы;

граждане, продавшие в течение 2025 года два и более легковых автомобиля (массой до 3,5 тонны, с числом сидячих мест не более восьми);

те, кто продал за пять лет более одного объекта недвижимости: жилого дома, квартиры, дачи, садового домика, гаража, машино-места, незавершенного капитального строения или земельного участка;

лица, получившие доход от дарения от физических лиц (не из числа близких родственников) в размере, превышающем 11 516 рублей;

а также те, чей совокупный доход от источников в Беларуси в виде дивидендов, доходов в рамках трудовых отношений или по гражданско-правовым договорам превысил 220 000 белорусских рублей.

Кстати, в МНС уточнили важный нюанс: подарки от близких родственников полностью освобождаются от налога. «Дарение от лиц, состоящих между собой в отношении близкого родства или свойства, полностью освобождается от подоходного налога», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Что если не отчитаться о доходах?

За непредставление налоговой декларации (расчета) и неуплату подоходного налога предусмотрена административная ответственность.

Если опоздать с подачей документа на три дня, штраф может составить до двух базовых величин (БВ). Следовательно сумма взыскания может достичь 90 рублей.

При этом за неуплату или неполную уплату подоходного налога (если это произошло по неосторожности) штраф составляет 15% от неуплаченной суммы. Как минимум, взыскание составит 0,5 базовой величины (22,5 рубля).

Впрочем, если нарушение было совершено умышленно, последствия окажутся гораздо серьезнее. В этом случае штраф может достигать 40% от суммы неуплаченного налога

Законом установлено, что перечислить деньги в бюджет необходимо не позднее 1 июня 2026 года

Подать документы можно несколькими способами: сделать лично в офисе налоговой, отправить по почте либо в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства. Кстати, там же доступен и пример заполнения декларации.