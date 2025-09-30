Турчин сравнил ЕАЭС и СНГ. Так в чем разница?

Опубликовано: 30.09.2025 09:45 , Обновлено: 30.09.2025

Премьер Беларуси Александр Турчин сравнил в своей речи потенциал СНГ и ЕАЭС. Свое заявление он сделал на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он напомнил, что ещё вчера обсуждал вопросы работы Содружества независимых государств (СНГ), но, по его словам, “Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом”.

По его словам, ЕАЭС стал “первопроходцем” в регионе, что Турчин назвал “почетной и непростой” ролью.

Напомним, что СНГ — это своеобразный “клуб бывших республик по СССР” (но не всех), а ЕАЭС — это “тесный экономический союз”, как называют его создатели.

В ЕАЭС значительно меньше участников, но более жёсткие рамки взаимодействия и есть наднациональные органы управления, которые согласовывают общие правила трансграничной торговли.

СНГ - не справился в свое время с экономической интеграцией из-за нежелания многих стран-участниц передавать этой организации слишком много полномочий. В итоге появился ЕАЭС, куда вошли только Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан.

Критерий СНГ (Содружество Независимых Государств) ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз) Суть и цели “Цивилизованный развод” и поддержка политического, культурного и ограниченного экономического сотрудничества. Смягчение последствий распада СССР. Глубокая экономическая интеграция, создание единого рынка (аналог ЕС). Уровень интеграции Низкий. Скорее, форум для консультаций. Высокий. Наднациональные органы управления, единые правила игры. Экономика Зона свободной торговли в некоторых аспектах, но с множеством исключений. Единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Отменены некоторые таможенные пошлины и барьеры. Но энергетический рынок не единый. Ключевые механизмы · Свободное передвижение граждан (без виз)

· Координация в гуманитарной сфере | · Единый таможенный тариф

· Согласованная макроэкономическая политика

· Комиссия ЕАЭС — постоянно действующий наднациональный орган | | Участники | Все участники: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Ассоциированные: Туркменистан. | Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. | | Год основания | 1991 (сразу после распада СССР) | 2015 (как эволюция Таможенного союза и ЕЭП) |