Турчин назвал финансовую систему Беларуси "абсолютно устойчивой" с нюансами

Опубликовано: 12.03.2026 18:04 , Обновлено: 12.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин по итогам заседания коллегии Министерства финансов заявил, что считает финансовую систему страны "абсолютно устойчивой", однако уточнил, что есть нюансы.

“Да, есть нюансы. Но я уверен, что те задачи, которые стоят перед нами, мы все вместе успешно выполним. Поэтому я хочу настроить вас на серьезную работу и жду от Министерства финансов выполнения тех задач и поручений, которые перед нами ставит Глава государства, которые ставит Правительство”, - заявил он.

По словам Александра Турчина, в этом году многое будет зависеть от финансовой дисциплины.

«Перед нами стоит много задач, поэтому мы должны к каждой копейке бюджетных средств относиться крайне бережно, скрупулезно. И всегда финансист - это тот человек, который стоит на страже бюджетных средств», - заявил он.

При этом премьер предупредил собравшихся чиновников, что в “наше непростое время требования будут только возрастать по всей вертикали нашей финансовой системы”.