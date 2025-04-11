"Туда страшно заходить!" - Минчане заполнили очередями магазин в ТЦ. На что скидки?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2025 17:43 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, где показали толпы людей в магазине одного минского торгового центра. Там сейчас акция, и не на продукты питания, а на ковры. Комментаторы поделились опытом "штурма" торговой точки.

“Что творится в “Витебских коврах”, туда страшно заходить! Там очередь, вот это все очередь, люди стоят с коврами”, - поделилась автор ролика. Это магазин производителя в ТЦ “Первый национальный торговый дом”.

На ковры там сейчас разные скидки, можно купить их и за 21 рубль, и за 29, и за 33, и за 41 (в зависимости от размера и других характеристик товара).

“Я была сегодня там в обед, уже почти ничего не было, акционных нет ковров”, - рассказала одна комментаторша, добавив, что акция продлится до 13 апреля.

“На Ozon эти же ковры дешевле! Сегодня там была, очень тяжело что-то выбрать, людей не протолкнуться!” - пожаловалась другая пользовательница TikTok. Ей ответили: “Сомневаюсь, что дешевле. И что там тоже акции на 50%”.

Еще одна комментаторша назвала суммы скидок: “Скидки по факту 20-30 рулей на ковры. Стоит ли это всего того, что там творится?”