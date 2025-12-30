Только платная? Белоруска пожаловалась на популярный сервис доставки продуктов накануне НГ. Что на самом деле

Опубликовано: 30.12.2025 14:17 , Обновлено: 30.12.2025

В соцсетях появилась жалоба на то, что популярный сервис доставки продуктов Edostavka накануне Нового года сильно ограничил способы доставки.

“Закрыли обычную доставку, но при этом на все промежутки времени есть платная доставка. Единственный вариант бесплатной доставки на завтрашний вечер, приложение пишет “данный промежуток времени не доступен для доставки”, — сообщила одна из клиентов сервиса, не уточнив, в каком городе она живёт и куда просит доставить.

В комментариях к ее сообщению пользователи соцсети Threads напомнили, что Новый год — время ажиотажа, а подумать о продуктах можно было бы и раньше.

Ого, платная доставка в праздничные дни. Шок, сенсация! — пошутил один из них.

Мы разобрались, как будет работать доставка. Думаем, эта информация будет полезной тем белорусам, кто рассчитывает получить продукты прямо на дом в последние часы 2025 года. Лучше перестраховаться и предусмотреть вариант самостоятельного похода в продуктовый.

Что говорят в Едоставке?

Кстати, сам сервис заранее предупредил о некоторых изменениях в графике работы.

Так, для Минска на 29 и 30 декабря добавили дополнительные ночные диапазоны доставки. Последние заказы можно будет получить вплоть до 02:00.

А вот по Минскому району, Минской области и другим зонам обслуживания пообещали доставку в обычном режиме.

[inf]Впрочем, сотрудник редакции попытался заказать на 30 декабря доставку в один из районных центров Минской области, но на сайте самое раннее время из предложенных — 2 января.

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Согласно сообщению Едоставки, в последний день 2025 года, 31.12.2025, курьеры будут доставлять еду до 19:00 по Минску и Минскому району, а по Минской области и остальным зонам обслуживания — до 17:00.

Впрочем, уже с 1 января доставка возобновится с 16:00 по Минску и Минскому району. А вот по Минской области и остальным зонам обслуживания доставка осуществляться не будет.

И с 2 января Едоставка вернётся к обычному графику работы.