Тест «Что ваша корзина говорит о вас как о человеке?»

🤝 Партнёрский

Опубликовано: 30.09.2025 07:00 , Обновлено: 30.09.2025

Корзина — зеркало души: давайте проверим, что говорит ваша! ??



Психологи могут многое рассказать о человеке по его привычкам. А мы решили пойти проще — заглянули в корзины на Ozon. И знаете что? В них тоже всё написано: кто любит уют, кто вечно охотится за скидками, а кто заказывает десятый кабель для зарядки «на всякий случай».

Совместно с Ozon Беларусь мы сделали шуточный тест: выберите, что чаще всего оказывается в вашей корзине, и узнайте, кто вы в мире онлайн-шопинга. Предупреждаем: совпадения будут слишком точными — мы сами удивились ?.

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Ozon — это 370 миллионов товаров для каждого вашего настроения и архетипа: от хозяйственного реалиста до коллекционера приколов. Всё просто: заказывайте не выходя из дома, а получать покупки можно в любом регионе Узбекистана — в пунктах Ozon, через «БелПочту», локеры или с курьером прямо до двери. Быстро, удобно и с удовольствием — заходите на [link href=“https://ozon.by/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener” class=“bg-tel-red text-white p-1 mr-1 underline”] Ozon [/link] и дайте вашей корзине новые приключения!