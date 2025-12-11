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Таможня не позволила ввезти в Беларусь детское питание по заниженной цене

Таможня не позволила ввезти в Беларусь детское питание по заниженной цене
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В Государственном таможенном комитете Беларуси (ГТК) сообщили, что была задержана на границе партия детского питания, которую польский перевозчик задекларировал на сумму 294 тысячи рублей, а таможенники оценили в 2 миллиона рублей.

Детское питание было обнаружено в пункте пропуска «Козловичи» в грузовом автомобиле DAF из Польши.

«Транспортное средство отправили на досмотр, в ходе которого и установили, что в авто действительно перевозили детское питание, только более дорогое. Сведений о фактически ввозимой партии, стоимостью более 2 млн белорусских рублей, в декларации не оказалось», — утверждают в таможне.

ГТК обвинил перевозчика в попытке избежать уплаты таможенных платежей на сумму более 100 тысяч белорусских рублей. Теперь таможенники возбудили дело об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 15.5 КоАП РБ. Поставщику грозит штраф до 30% от стоимости всего товара.

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