Таможня на примере показала белорусам, когда может забрать автомобиль на границе

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Опубликовано: 03.03.2026 14:54 , Обновлено: 03.03.2026

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил граждан страны о серьезных рисках, в том числе потери личного автомобиля. Там рассказали и показали на примере недавнего инцидента на границе.

По заверениям таможенников, в последнее время на границе Беларуси участились случаи обнаружения тайников, оборудованных в личных автомобилях, возвращающихся из-за границы. Именно за такие манипуляции таможня может не только изъять незадекларированный груз, но и саму машину.

Описанный в ГТК (Государственном таможенном комитете) инцидент произошел в пункте пропуска «Брест», через который возвращались из Польши 50-летний мужчина и его 22-летний сын. Оба выбрали для пересечения границы так называемый «зеленый коридор». Это означало, что они якобы не везут товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако, судя по дальнейшим событиям, это было не так.





















В ГТК рассказали, что брестские таможенники направили автомобили на осмотр с использованием специального инспекционно-досмотрового комплекса, а затем провели еще углубленный досмотр, в том числе с разборкой обшивки машин.

По информации ведомства, в одной машине тайник обнаружили в подлокотнике между сиденьями, а в другой — в нише за приборной панелью под рулевым колесом. Из этих специально оборудованных мест таможенники извлекли 25 автомобильных запчастей. Стоимость контрабанды оценили более чем в 11 тысяч рублей.

Прямо на месте спрятанные от таможенного контроля товары, а также сами транспортные средства, в которых были оборудованы тайники, изъяли. Как уточнили в ГТК, машины будут находиться под арестом до решения суда.

В отношении же мужчин завели административные процессы по части 2 статьи 15.1 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) Республики Беларусь. Она предусматривает ответственность за перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля, в том числе с использованием тайников.

[inf]За провоз товаров в тайнике (например, в полостях авто или за обшивкой) обычным людям грозит штраф до 30 базовых величин — это до 1350 рублей . Кроме того, у нарушителя могут конфисковать и сам спрятанный товар, и автомобиль, в котором был оборудован тайник, даже если машина оформлена на другого человека.[/inf]