Таможня Беларуси изъяла 250 килограмм европейского сыра по 120 рублей за кг

Опубликовано: 02.10.2025 12:31 , Обновлено: 02.10.2025

В Таможенном комитете Беларуси сообщили, что изъяли "крупную партию" европейского сыра у мужчины в Барановичах. Его общая стоимость, по оценке ГТК, составила 30 000 рублей. Таким образом килограмм сыра стоил 120 руб.

Основанием для конфискации стало отсутствие сопроводительных документов и серая схема ввоза. Мужчина раздал в Польше всю партию людям, пересекающим границу, а потом снова собрал уже на белорусской территории, утверждают в ГТК.

“Таможенники остановили мужчину уже во время транспортировки продукции в Россию для реализации. Логично, что никаких товаросопроводительных документов на «серый импорт» у него не было”, - заявили в ГТК.

























Теперь мужчине грозит административный штраф в размере 30 базовых величин и конфискация всего сыра.

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси ввел ограничения на импорт в страну из “недружественных стран” ряда продуктов. В список попала и молочная продукция. В России, куда предприниматель собирался отвезти европейский сыр, тоже действуют ограничения.