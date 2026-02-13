Так нужно ли белорусам платить налог за сувениры и награды? В МНС попытались всё объяснить

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Опубликовано: 13.02.2026 11:27 , Обновлено: 13.02.2026

Министерство по налогам и сборам (МНС) 13 февраля опубликовало официальные разъяснения по поводу того, в каких случаях белорусам нужно платить подоходный налог на сувениры. Технически под налогообложение попадают призы и награды в спортивных соревнованиях и сувенирка и памятные презенты с культурных мероприятий. Но на деле платить процент нужно не со всяких призовых или медали. В ведомстве попытались объяснить нюансы.

Разобраться в строгих формулировках Налогового кодекса простым белорусам бывает не просто. Закон написан таким образом, чтобы максимально широко охватить все возможные варианты. Но в каждом конкретном случае приходится учитывать множество нюансов, поэтому ведомство попыталось объяснить их на примерах.

Во-первых, в МНС поставили точку в спорах относительно сувениров и подарков, которые часто вручают участникам официальных встреч. Об этом в начале года белорусы вели жаркие дискуссии, рассчитывая точные суммы сувенирки, за которую ещё не нужно платить подоходный. В ведомстве же разъяснили, что подобная продукция “не признаётся объектами налогообложения”.

По сути, их стоимость включается организатором мероприятия в свои “представительские расходы”, а получателю платить с них дополнительный доход государству не нужно. При этом не важно, сколько именно стоит подарок. Так что если вам на переговорах, конференции или какой-то официальной встрече делегаций презентовали брендированную ручку, блокнотик или другой, даже дорогостоящий сувенир, отчитываться за него перед налоговой не придётся.

А вот с призами и подарками для участников спортивных соревнований и разнообразных художественных конкурсов ситуация сложнее. Призы этой категории официально являются объектом налогообложения. Но в большинстве случаев они освобождаются от подоходного налога.

Платить подоходный НЕ нужно :

За материальные призы и подарки за участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, независимо от их стоимости. К примеру, если на республиканском конкурсе вам в придачу к диплому вручили шоколадку, футболку и даже мобильный телефон - платить налог не придётся.

За призы профессиональным спортсменам, полученные на международных или республиканских соревнованиях. Но здесь есть нюанс - налог не взимается, если сумма призовых вписывается в строго установленный государством лимит.

Платить подоходный придётся :

С денежных призов на районных, областных, республиканских соревнованиях, если их сумма больше, чем разрешено законом. В этом случае подоходный начислят на сумму превышения, а не на всю сумму призовых.

Подарки “просто так”. То есть дорогой подарок к дню рождения или в качестве поощрения за хорошую работу ваш начальник не вправе включить в свои представительские расходы, следовательно, здесь налог на подарки сработает и заплатить придётся за ту самую сумму превышения.

Кстати, в 2026 году годовой лимит на подарки для белорусов составляет 6000 рублей . Как пояснила на днях налоговый консультант Дарья Прусс, в эту сумму можно не включать подарки от близких родственников (к ним в Беларуси по закону относятся родители, дети, бабушки, дедушки, братья и сестры).

А вот подарки от друзей или коллег по закону не должны превышать эту сумму. В противном случае, придётся подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог по ставке 13% с суммы превышения. Этот нюанс особенно актуален для молодожёнов, которым часто дарят на свадьбу деньги и дорогостоящие подарки.