Сын Трампа назвал стоимость биткоина в ближайшие годы. Есть ли смысл инвестировать?

Опубликовано: 02.09.2025 10:38 , Обновлено: 02.09.2025

Сын действующего президента США и соучредитель майнинговой компании American Bitcoin (ABTC) Эрик Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2025 Asia в Гонконге, произнёс воодушевляющую речь о будущем "важнейшей криптовалюты в мире" - биткоине. Он отметил, что эта криптовалюта сейчас пользуется растущим интересом не только среди индивидуальных инвесторов, но и, что ещё важнее, среди стран, глобальных корпораций, а также богатейших семей и фондов, и озвучил свой прогноз по стоимости биткоина на ближайшие несколько лет.

Эрик Трамп с уверенностью заявил, что не сомневается в том, что в течение ближайших нескольких лет цена биткоина вырастет до 1 млн долларов , передало польское издание Comparic.pl.

“Есть страны, массово скупающие биткоины. Компании из списка Fortune 500 также активно инвестируют в биткоины. Самые богатые семьи и крупнейшие компании мира верят в это цифровое средство сбережения. Все хотят биткоины. Все покупают биткоины”, — объяснил свою уверенность второй сын американского президента.

По его мнению, нынешнее “принятие” биткоина всё ещё находится “на ранней стадии”: несмотря на то, что крупные финансовые институты и инвесторы активно работают с этой криптовалютой, большая часть общественности, по мнению Эрика Трампа, всё ещё не до конца понимает природу цифровых денег или их влияние на будущее финансов.

Польские обозреватели отметили, что сооснователь майнинговой компании American Bitcoin не в первый раз сулит продвигаемой им криптовалюте курс в 1 млн долларов. Ранее он предсказывал, что эту отметку биткоин преодолеет к декабрю 2024 года.

Заявление Эрика Трампа произошло на фоне одобрения обратного слияния компании American Bitcoin с Gryphon Digital Mining, которое должно произойти в сентябре. Объединение двух крупных майнинговых компаний эксперты расценили не только как признак консолидации в секторе, но и попытку укрепить позиции биткоина в условиях растущей конкуренции и роста расходов.

После взятия очередного исторического максимума в 124,5 тыс. долларов за биткоин, достигнутого 14 августа, курс этой криптовалюты пошёл на спад, упав почти на 13%. Цена биткоина теперь пробила 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), что, по мнению аналитиков, может сигнализировать о краткосрочном понижательном давлении.

[inf]На сегодняшний день курс биткоина составляет чуть выше 110,2 тыс. долларов .[/inf]

Тем не менее, отраслевые эксперты сохраняют оптимизм, указывая на долгосрочную тенденцию к росту, поддерживаемую растущим институциональным принятием, ограниченным предложением биткоина и глобальным интересом к активам, устойчивым к инфляции.