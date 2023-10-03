Стало известно, почему часть белорусских магазинов «Светофор» сменили название на «Спутник»

Опубликовано: 03.10.2023 10:05 , Обновлено: 25.04.2025

Многие белорусы стали замечать, что ценники в привычных для них магазинах «Светофор» стали выглядеть немного иначе. А именно – сменилось название, теперь там красуется надпись «Спутник». Решили разобраться, в чем же всё-таки дело.

Как пишет Onliner.by, в сети «Светофор» начался ребрендинг, но коснётся он только крупных магазинов.

— У нас есть две категории магазинов низких цен — маленькие и большие (гипермаркеты). Мелкие и крупные магазины нужно было как-то различать даже внутри компании, вот и было принято решение именно гипермаркеты переименовать в «Спутник», – рассказали в компании.

На данный момент под новым названием магазины заработали в разных городах Беларуси. Постепенно в компании пообещали переименовать гипермаркеты «Светофор» в «Спутник» в таких городах как Витебск, Борисов, Гродно, Лида, Орша, Гомель, Жлобин, Могилев. Также ребрендинг пройдет в Минском и Мозырском районах.

Стоит отметить, что приготовление к ребрендингу во многих гипермаркетах идет полным ходом. Это можно заметить по смене ценников и новой вывеске.

По информации источника, сейчас полностью «Светофоры» превратились в «Спутники» в Лиде и ТРЦ DiaMond Минского района.

Кроме того, в компании уточнили, что к концу нынешнего года «Спутников» станет гораздо больше - таких гипермаркетов будет больше десяти.

Что же касается цен на товары в новых магазинах под вывеской «Спутник», то они, по словам представителя фирмы, останутся точно такими же, как были и в известном всем «Светофоре».

[info_b] Российская сеть «Светофор» позиционирует себя как магазины низких цен. Компания начала свою работу в нашей стране с 2017 года. На данный момент в Беларуси уже открыто порядка 200 магазинов. Известно, что компанией «Светофор» владеет семья Шнайдер из Красноярска. В 2021 году они впервые появились на страницах Forbes, войдя в список богатейших бизнесменов России. Там они оказались на 182 месте с состоянием около 650 млн. долларов.[/info_b]