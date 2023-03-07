Стало известно, какие подарки чаще покупали перед 8 марта в Беларуси. Осторожно, спойлеры!

Опубликовано: 07.03.2023 15:09 , Обновлено: 07.03.2023

Крупный интернет-магазин Wildberries.by раскрыл статистику покупок накануне 8 марта и в феврале 2023 года в Беларуси. Осторожно, дальше могут быть спойлеры!

Так, согласно данным портала, среди самых популярных покупок оказались книги, косметика, парфюмерия, комплекты нижнего белья, наушники, а также электроника и бытовая техника.

На первом месте, естественно, оказались различная косметика и парфюмерия. “Больше всего в штуках беларусы приобрели парфюма (+369% год к году), губных помад (+160%), кремов (+90%) и косметических наборов (+46%). Хитами продаж в этом сегменте стали также бьюти-боксы и базы для макияжа”, - рассказали на интернет-площадке.

Прямо перед весенним праздником белорусы бросились покупать мультиварки (+ 603% спроса), продажи же блендеров выросли на 210%, мясорубок – на 177%. Продажи, хорошо хоть кухонных, весов выросли на 148%, а кастрюль – на 65%, электрических чайников купили на 62% больше, чем обычно.

“Хитом этого сезона стали капучинаторы – на них спрос взлетел на 587%. На умные часы – на 417%, на планшеты – на 297%, а популярность наушников выросла на 231%”, - рассказали в Wildberries.by.

Естественно, не обошлось и без мягких игрушек, которых курили на 70% больше, чем даже год назад в это же время. Стайлеры и фены для волос показали рост продаж на 148%.