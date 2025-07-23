Стали известны лидеры по росту ВВП в СНГ. На каком месте Беларусь?
ВВП стран-участниц СНГ вырос на 5,3% за первые пять месяцев 2025 года. Лидерами своеобразного рейтинга стали Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
В пресс-службе исполкома СНГ ранее сообщили, что, по предварительным оценкам, совокупный ВВП государств Содружества в 2024 году вырос на 4,5%. Таким образом в первом полугодии 2025 года наметился рост.
|Страна
|Рост ВВП
|Кыргызстан
|+12,3%
|Таджикистан
|+8,2%
|Узбекистан
|+6,8%
|Туркменистан
|+6,3%
|Казахстан
|+5,6%
|Армения
|+5,2%
|Беларусь
|+2,5%
|Азербайджан
|+1,5%
|Россия
|+1,4%
Источник: пресс-служба Исполкома СНГ
Ранее Евразийский банк развития опубликовал Макроэкономический прогноз для 7 государств-участников. Там сообщили, что эксперты банка ожидают сохранение высокой экономической активности в странах региона в 2025 году.
Прогнозируемый прирост ВВП в 2025 году:
- в Армении — 5,5%,
- Беларуси — 3,0%,
- Казахстане — 5,5%,
- Кыргызстане — 10,3%,
- России — 2,0%,
- Таджикистане — 8,4%,
- Узбекистане — 6,5%.