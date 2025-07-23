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Стали известны лидеры по росту ВВП в СНГ. На каком месте Беларусь?

Стали известны лидеры по росту ВВП в СНГ. На каком месте Беларусь?
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ВВП стран-участниц СНГ вырос на 5,3% за первые пять месяцев 2025 года. Лидерами своеобразного рейтинга стали Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

В пресс-службе исполкома СНГ ранее сообщили, что, по предварительным оценкам, совокупный ВВП государств Содружества в 2024 году вырос на 4,5%. Таким образом в первом полугодии 2025 года наметился рост.

СтранаРост ВВП
Кыргызстан+12,3%
Таджикистан+8,2%
Узбекистан+6,8%
Туркменистан+6,3%
Казахстан+5,6%
Армения+5,2%
Беларусь+2,5%
Азербайджан+1,5%
Россия+1,4%

Источник: пресс-служба Исполкома СНГ

Ранее Евразийский банк развития опубликовал Макроэкономический прогноз для 7 государств-участников. Там сообщили, что эксперты банка ожидают сохранение высокой экономической активности в странах региона в 2025 году.

Прогнозируемый прирост ВВП в 2025 году:

  • в Армении — 5,5%,
  • Беларуси — 3,0%,
  • Казахстане — 5,5%,
  • Кыргызстане — 10,3%,
  • России — 2,0%,
  • Таджикистане — 8,4%,
  • Узбекистане — 6,5%.
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