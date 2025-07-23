Стали известны лидеры по росту ВВП в СНГ. На каком месте Беларусь?

Опубликовано: 23.07.2025 07:40 , Обновлено: 23.07.2025

ВВП стран-участниц СНГ вырос на 5,3% за первые пять месяцев 2025 года. Лидерами своеобразного рейтинга стали Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

В пресс-службе исполкома СНГ ранее сообщили, что, по предварительным оценкам, совокупный ВВП государств Содружества в 2024 году вырос на 4,5%. Таким образом в первом полугодии 2025 года наметился рост.

Страна Рост ВВП Кыргызстан +12,3% Таджикистан +8,2% Узбекистан +6,8% Туркменистан +6,3% Казахстан +5,6% Армения +5,2% Беларусь +2,5% Азербайджан +1,5% Россия +1,4%

Источник: пресс-служба Исполкома СНГ

Ранее Евразийский банк развития опубликовал Макроэкономический прогноз для 7 государств-участников. Там сообщили, что эксперты банка ожидают сохранение высокой экономической активности в странах региона в 2025 году.

Прогнозируемый прирост ВВП в 2025 году: