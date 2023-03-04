Сразу несколько банков в Беларуси объявили о техработах. Какие карты не будут работать?

Опубликовано: 04.03.2023 15:24 , Обновлено: 27.03.2023

Несколько белорусских банков предупредили своих клиентов, что в ближайшие дни будут проводить технические плановые работы. Из-за этого будут перебои в платежах по картам. Собрали для вас информацию.

Беларусбанк

В крупнейшем в Беларуси банке сообщили что с 23:00 4 марта по 7:00 5 марта будут вестись работы, которые затронут ЕРИП и дистанционное банковское обслуживание. В это время не будут работать операции по вкладам и кредитам.

А 5 марта с часу до двух ночи перестанут работать карты “Беларусбанка” и прием налички.

«Сбер Банк»

В этом банке работы будут вестись с 1:00 до 2:00 6 марта. Перебои могут быть как в работе банкоматов, так и онлайн платежей, и других операций с картами.

«Белгазпромбанк»

Ночью 5 марта в этом банке с 00:15 до 5:45 будут “кратковременные перерывы” с проведением операций по карточкам, банкоматах, в сети торговых организаций, а также в работе систем дистанционного банковского обслуживания.

Белинвестбанк

А в этом банке мобильное приложение уже которые сутки не даёт провести некоторые платежи по ЕРИП. При этом в Белинвестбанке объявили, что доступна новая версия Мобильного банкинга на операционной системе Android. “В новой версии приложения устранены неточности в работе каналов дистанционного обслуживания, которые фиксировались пользователями”, - сообщили в банке. Однако и в ней наблюдается проблемы с ЕРИП.