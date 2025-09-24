Список миллиардеров Forbes пополнил ещё один белорус

Опубликовано: 24.09.2025 09:15 , Обновлено: 24.09.2025

В глобальный рейтинг миллиардеров, который с 1987 года ведёт американский финансовый журнал Forbes, попал ещё один белорус. Им стал 59-летний Игорь Тульчинский - основатель и генеральный директор хедж-фонда WorldQuant, уроженец Минска, получивший американское гражданство ещё в детстве.

На пополнение рядов миллиардеров в списке Forbes обратило внимание издание Office Life. Бизнесмен оказался на 2019-м месте в глобальном рейтинге - его личное состояние аналитики Forbes оценили в 1,7 млрд долларов .

Издание Office Life назвало кейс Тульчинского “олицетворением американской мечты”. Его семья эмигрировала в США в 1977 году, когда будущему успешному предпринимателю было всего 11 лет. Там он отучился в Техасском университете в Остине, окончил Школу бизнеса Уортон при Пенсильванском университете, после чего долго время работал на крупные транснациональные компании, такие как AT&T и Interactive Brokers, прежде, чем основать собственный хедж-фонд. На сегодняшний день его компания WorldQuant управляет активами на сумму 17 млрд.

Тульчинский - не единственный выходец из Беларуси, которому удалось попасть в рейтинг миллиардеров Forbes. Ранее в него также включили Александра Луценко. Он вместе со своей супругой является основателем и владельцем агропромышленного холдинга “Содружество” - одного из крупнейших переработчиков маслосодержащих культур в России и странах СНГ. Сейчас Луценко с семьёй располагается на 1568-й позиции рейтинга Forbes с суммарным состоянием в 2,5 млрд долларов .

Кстати, в российскую версию рейтинга Forbes за 2024 год попало сразу трое выходцев из Беларуси: Андрей Мельниченко, чьё состояние оценили в 21,1 млрд долларов, Дмитрий Мазепин (2,4 млрд долларов) и Владимир Мельников (1,7 млрд долларов).