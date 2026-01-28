Совмин заверил в стабильной работе энергосистемы и отопления в Беларуси

Опубликовано: 28.01.2026 17:04 , Обновлено: 28.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по ситуации в энергетике, вызванной сложными погодными условиями в стране, в том числе ледяным дождем и морозами. По данным пресс-службы главы государства, из-за ухудшения погоды нарушения в электроснабжении были зарегистрированы в 475 населенных пунктах.

Как доложил вице-премьер белорусского правительства Виктор Каранкевич, к утру 28 января электроснабжение удалось восстановить в 450 из них. В оставшихся 25 работы пообещал завершить работы в течение дня. При этом чиновник подчеркнул, что отключений в магистральных, “системообразующих” линиях электропередачи не было.

По данным правительства, больше всего пострадали Минская и Гомельская области, частично – Витебская область. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 690 ремонтных бригад по всей стране, которые, как утверждается, оснащены современной техникой и могут быть оперативно переброшены в любой регион.

В пресс-службе заверили, что вопросы энерго- и теплоснабжения находятся на “особом контроле” Президента Беларуси. А основной задачей назвали обеспечение надежного снабжения населения.

По информации Каранкевича, централизованное теплоснабжение по всей стране работает в штатном режиме и отключений не зафиксировано. В то же время, Минэнерго приняло меры по снижению нагрузки на сети, но с соблюдением нормативов по отоплению жилых домов, социальных и административных объектов.