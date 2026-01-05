Совмин зафиксировал цену в 205 рублей за кубометр пиломатериалов. Но для одной цели

Опубликовано: 05.01.2026 11:46 , Обновлено: 05.01.2026

Правительство Беларуси утвердило постановлением №799 рамки программы по возведению в Беларуси деревянных животноводческих объектов. Совмин установил фиксированную цену на кубометр древесины для такого строительства.

Так, пиломатериалы для таких целей будут стоить 205 рублей за куб. А круглый лес - 55 рублей без учёта налога на добавленную стоимость. Новые цены будут действовать только в лесхозах и только для изготовления комплектов для возведения животноводческих комплексов.

Самое интересное в документе - это количество планируемых к постройке так называемых животноводческих объектов. Согласно планам Совмина, по всей Беларуси запланировали возвести 386 штук. Причем 163 из них - в Витебской области. Также будут возведены подобные сооружения и в других регионах:

Гомельской области – 81 единица,

Гродненской области – 40 единиц,

Минской области – 30 единиц,

Могилевской области – 43 единицы.

Все строительство должно быть завершено к октябрю 2026 года.

Напомним, что совсем недавно, осенью, Президент Беларуси посетил в Гомельской области ОАО «Агро-Лясковичи», где ему показали строительство молочно-товарного комплекса (в народе коровник) из дерева. Что не обычно для белорусского сельского хозяйства.