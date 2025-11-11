Совмин ввел единые названия для белорусских и импортных товаров. Что это значит?

Опубликовано: 11.11.2025 13:06 , Обновлено: 11.11.2025

Правительство Беларуси ввело для всех участников рынка единый банк названия товаров, под ними они должны фигурировать везде — и в магазине, и в документах, и в транспортных накладных. Новое правило касается как белорусских товаров, так и импортных.

Всё дело в общей электронной системе — «Банке данных электронных паспортов товаров» (ePASS). Он теперь должен считаться главным источником названий для всех товаров в стране.

Что изменится на практике?

Единое название для всех. По всей видимости, производители, магазины и транспортные компании теперь будут обязаны использовать одинаковые описания товара во всех своих системах. Например, «Сыр «Брест-Литовский» полутвердый, 45%, 200 г» будет называться так везде, а не десятком разных способов. Проверить товар сможет каждый? Эти единые и проверенные описания товаров будут доступны не только госорганам, но и простым покупателям. Увидеть информацию можно будет через бесплатные мобильные приложения, которые работают с данными системы ePASS. В Совмине не дали их названий и ссылок, где можно скачать.

Зачем это нужно?

По мнению составителей документа, нововведение поможет “повысить качество данных”, так как информация о товарах в системе будет более точной и достоверной. А ещё - упростить процедуры: единые названия упростят логистику, торговлю и различные проверки.

Впрочем, полный текст постановления с его номером и названием пока почему-то не опубликован. А вся вышеизложенная информация основана на официальном сообщении пресс-службы Совета министров.