Совмин утвердил типовые уставы для юрлиц в Беларуси

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Опубликовано: 12.03.2025 11:53 , Обновлено: 12.03.2025

Совет министров Беларуси утвердил типовые уставы юридических лиц. На Национальном правовом интернет-портале выложили два варианта, их которых юридические лица смогут выбирать, исходя из того, сколько участников входит в состав их общества с ограниченной ответственностью.

Типовые договоры утверждены постановлением Совмина №133 от 3 марта. На Национальном правовом интернет-портале его выложили 12 марта, а сам документ вступает в силу сразу же после опубликования.

Отдельные типовые уставы утверждены для:

общества с ограниченной ответственностью, состоящего из одного участника;

общества с ограниченной ответственностью, состоящего из нескольких участников.

[info_b]С самими типовыми уставами можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале по ссылке.[/info_b]

В постановлении правительства указано, что в регистрирующий орган обществу с ограниченной ответственностью, которое будет работать по типовому уставу, придётся обращаться за государственной регистрацией изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, в следующих случаях:

при изменении сведений, которые не содержатся в типовом уставе, но в соответствии с законодательством подлежат указанию в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением сведений о месте нахождения);

при принятии решения о деятельности на основании устава, утвержденного участниками общества.

На этапе общественного обсуждения данного постановления в Министерстве экономики поясняли, что возможность использования подобных типовых уставов призвана упростить саму процедуру регистрации юридического лица. В ведомстве также обещали, что введение типовых уставов “не повлечет изменения величины доходов, расходов республиканского и местных бюджетов, а также источников финансирования дефицита республиканского и местных бюджетов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу”.