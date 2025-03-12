Совмин утвердил типовые уставы для юрлиц в Беларуси
Совет министров Беларуси утвердил типовые уставы юридических лиц. На Национальном правовом интернет-портале выложили два варианта, их которых юридические лица смогут выбирать, исходя из того, сколько участников входит в состав их общества с ограниченной ответственностью.
Типовые договоры утверждены постановлением Совмина №133 от 3 марта. На Национальном правовом интернет-портале его выложили 12 марта, а сам документ вступает в силу сразу же после опубликования.
Отдельные типовые уставы утверждены для:
- общества с ограниченной ответственностью, состоящего из одного участника;
- общества с ограниченной ответственностью, состоящего из нескольких участников.
[info_b]С самими типовыми уставами можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале по ссылке.[/info_b]
В постановлении правительства указано, что в регистрирующий орган обществу с ограниченной ответственностью, которое будет работать по типовому уставу, придётся обращаться за государственной регистрацией изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, в следующих случаях:
- при изменении сведений, которые не содержатся в типовом уставе, но в соответствии с законодательством подлежат указанию в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением сведений о месте нахождения);
- при принятии решения о деятельности на основании устава, утвержденного участниками общества.
На этапе общественного обсуждения данного постановления в Министерстве экономики поясняли, что возможность использования подобных типовых уставов призвана упростить саму процедуру регистрации юридического лица. В ведомстве также обещали, что введение типовых уставов “не повлечет изменения величины доходов, расходов республиканского и местных бюджетов, а также источников финансирования дефицита республиканского и местных бюджетов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу”.