Совмин решил по-новому выплачивать белорусам больничные

Опубликовано: 06.01.2023 10:41 , Обновлено: 06.01.2023

Совет министров Беларуси принял решение № 945 от 30 декабря 2022 г., согласно которому белорусам по-новому начнут выплачивать больничные (пособия по временной нетрудоспособности и беременности и родам).

Решение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, минимальный размер больничных теперь будут рассчитывать из размера минимальной заработной платы (МЗП). В действующем порядке расчета — 50 % БПМ в среднем на душу населения — 169,92 руб., пояснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Также правительство решило увеличить размер больничных для белорусов, работающих 10 лет и более — в размере 100% утраченного заработка. Если стаж менее 10 лет — в размере 80%.

[info_b]При этом в ведомстве подчеркнули, что для работающих граждан, имеющих право на пособие с первого дня в размере возмещения 100 процентов утраченного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д.), подходы не изменились.[/info_b]

Также, согласно решению, должен увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных. Кроме того, больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей.

А еще в документе прописано, что право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы.

Подробнее обо всех изменениях читайте по ссылке.