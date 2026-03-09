Совмин распорядился выплатить некоторым белорусам от 1500 до 5000 рублей
Правительство Беларуси распорядилось выплатить весной 2026 года 10,6 млн рублей в виде материальной помощи (единоразовые выплаты). Они будут приурочены ко Дню Победы в 2026 году.
Рассчитывать на материальную помощь смогут не только ветераны, но и некоторые другие категории. Постановление Совмина (Совета Министров) было подготовлено во исполнение пункта 3 Указа от 21 июля 2021 г. № 281 «О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы».
Деньги будут переводить на счета белорусов с 4 по 8 мая 2026 г. в размерах:
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5 000 рублей полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;
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2 500 рублей будут положены лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны. Также такую материальную помощь должны получить те, кто работал на объектах противовоздушной обороны и на строительстве оборонительных сооружений и дорог. А также матпомощь полагается лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады;
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1 500 рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также бывшим узникам, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий.