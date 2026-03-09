Совмин распорядился выплатить некоторым белорусам от 1500 до 5000 рублей

Опубликовано: 09.03.2026 18:22 , Обновлено: 09.03.2026

Правительство Беларуси распорядилось выплатить весной 2026 года 10,6 млн рублей в виде материальной помощи (единоразовые выплаты). Они будут приурочены ко Дню Победы в 2026 году.

Рассчитывать на материальную помощь смогут не только ветераны, но и некоторые другие категории. Постановление Совмина (Совета Министров) было подготовлено во исполнение пункта 3 Указа от 21 июля 2021 г. № 281 «О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы».

Деньги будут переводить на счета белорусов с 4 по 8 мая 2026 г. в размерах: