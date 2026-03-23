Совмин продлил сроки гарантии на товары и обязал СТО выдавать подробный расчет стоимости ремонта

Опубликовано: 23.03.2026 15:47 , Обновлено: 23.03.2026

Правительство Беларуси объявило об "осовременивании устаревших правил" оказания бытовых услуг, а также об устранении "неопределенности". Новое постановление, как признались чиновники, должно минимизировать жалобы граждан.

В новом законе сразу несколько новшеств, которые непосредственно повлияют на белорусов и их права и обязанности как потребителей.

В неназванном постановлении (пресс-служба правительства не сообщила название и номер документа) Совмин затронул регулирование услуг по прокату, аренде и ремонту механических транспортных средств, спа-услуг и других.

В пресс-службе утверждают, что постановление “актуализировало” понятия «приемный пункт», «мелкий ремонт одежды». Также документ исключил термины «работник исполнителя» и «спа-меню». Появились и новые термины: «материалы», «спа-технология», «исполнитель бытовых услуг», «комплексный приемный пункт по приему заказов на оказание бытовых услуг» (далее – КПП), «недоброкачественные материалы», «непригодные материалы (изделия)».

В документе также говорится о том, что теперь срок гарантии на товар, который бесплатно отремонтировали по гарантии, продлится на время выполнения ремонта.

В то же время, если клиент отказывается принять товар или заказ, то его могут уведомить посредством почты.

Что касается ремонта на СТО (станции технического обслуживания), то теперь исполнитель обязан указывать в документе, подтверждающем факт оказания услуги, как использованные материалы и их стоимость, так и окончательную стоимость работ.

Чиновники также утвердили фиксированный процент за несвоевременный возврат предмета проката. Теперь он составляет 1% от арендной платы по договору проката. Но может быть уменьшен, если это определено договором.