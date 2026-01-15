Совмин присвоил "Знак качества" шоколадкам, автомобилю и мясу. Что ещё в списке?

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Опубликовано: 15.01.2026 20:02 , Обновлено: 15.01.2026

Правительство Беларуси приняло решение о расширении списка отечественной продукции, которой присвоен "Знак качества". Среди новых товаров — сладости, машины и даже провода.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. По его мнению и мнению экспертов, “знака качества” достойны такие товары:

Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» (ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»);

«Рулет Мясной орех из индейки» (ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»);

Шоколад молочный «Любимая Аленка» (СОАО «Коммунарка»);

Качели садовые «Александрия» (ОАО «Ольса»);

Плед умягченный полульняной (РУПТП «Оршанский льнокомбинат»);

Дизельный двигатель MMZ-3LD (ММЗ — Минский моторный завод) (ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»);

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-330 кВ (ООО «Производственное объединение «Энергокомплект»);

Легковой автомобиль марки «BELGEE» модели X50 (СЗАО «БЕЛДЖИ»);

Машина для внесения пылевидных химических мелиорантов (химмелиорантов) МШХ-9 (ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»);

Погрузчик универсальный «AMKODOR W500C» (ООО «АМКОДОР-МАШ“ — управляющая компания холдинга»).

Напомним, что “Знак качества” в Беларуси появился 19 января 2024 года. По сути, внешне белорусский знак качества дублирует государственный знак качества СССР — он имел такую же форму, но вместо надписи “Беларусь” на нём была надпись “СССР”.

Кстати, согласно постановлению правительства, магазины, павильоны и даже интернет-площадки при выкладке или отображении товаров со знаком качества должны “визуально выделять” их, в том числе с помощью ценников и информационных надписей.