Совмин предложил разместить радиоактивные отходы БелАЭС в Гомельской области

Опубликовано: 04.10.2022 08:29 , Обновлено: 05.10.2022

Совет Министров вынес на общественное обсуждение проект постановления со стратегией обращения с радиоактивными отходами. В документе предложили разместить отходы с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и не только в централизованное хранилище в Гомельской области.

Как сказано в проекте, сейчас в Беларуси радиоактивные отходы хранят в нескольких местах. Это:

промышленная площадка предприятия по обращению с отходами «Экорес» под Минском. Там принимают радиоизотопные извещатели дыма, калибровочные и контрольные источники для дозиметрических приборов, источники от технологического оборудования и гамма-установок. Но места хватит максимум на 27 лет.

Пункт отходов «Гомель-30» в Речицком районе. Он расположен в местах бывшей дислокации воинских частей СССР. В документе сказано, что его нужно ликвидировать, а радиоактивные отходы переместить.

16 пунктов в Полесском радиационном заповеднике. включая единственный в стране пункт захоронения отходов дезактивации первой категории (ПЗОД-I) «Хатки», в котором размещены радиоактивные биологические отходы, а также пункт временного складирования твердых радиоактивных отходов «Масаны».

Поэтому авторы проекта предложили создать новый централизованный пункт захоронения, где будут долговременно хранится радиоактивные отходы, в том числе с БелАЭС. Где конкретно — пока неизвестно. Позже должны будут предложить три альтернативных варианта.

Специалисты полагают, что лучшее место для этих целей — территория, загрязненная в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, важно, чтобы в месте будущего хранилища были подходящие геологические формации. Например, толщи глин и соли недалеко от Мозыря или скальные породы украинского кристаллического щита (на границе с Украиной).

Разработчики стратегии уверяют, что «оптимальный выбор площадки для размещения централизованного пункта захоронения радиоактивных отходов может служить точкой экономического роста отдельного региона и страны в целом».

Замечания и предложения можетотправить любой желающий с 3 по 13 октября 2022 года.

Напомним, о том, что будет с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом БелАЭС рассказывали в МЧС еще весной прошлого года:

«Хранение высокоактивных отходов предусмотрено в течение всего жизненного цикла БелАЭС. Низко- и среднеактивные отходы будут храниться на станции в течение 10 лет, после чего их переместят в специальные хранилища, предназначенные для их захоронения. Площадка сейчас выбирается».

Новость Телеграф