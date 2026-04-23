Совмин поднял утильсбор в Беларуси на 7%

Опубликовано: 23.04.2026 18:54 , Обновлено: 23.04.2026

Правительство Беларуси 23 апреля объявило о пересчёте ставок утилизационного сбора. Их единовременно подняли в среднем на 7%. Однако по отдельным позициям ставки подняли кратно, аргументируя это защитой внутреннего рынка.

Постановление о пересчёте ставок утильсбора уже подписал премьер-министр Александр Турчин, однако сам документ пока не опубликован. Подробности документа рассказали в пресс-службе правительства.

Там пояснили, что после вступления нового постановления в силу, утильсбор вырастет как для физических, так и юридических лиц. Речь о транспортных средствах (а также самоходных машин и прицепов), произведённых как внутри Беларуси, так и ввозимых из-за рубежа (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами).

Точные ставки станут известны после опубликования документа, однако в пресс-службе правительства заверили, что интересы физических лиц будут “затронуты минимально” и привели пару конкретных примеров.

“Вне зависимости от типа и объема двигателя приобретаемого транспортного средства, с даты выпуска которого прошло до трех лет включительно, сбор увеличен с 544,5 до 624,92 рубля , с даты выпуска которого прошло более 3 лет , - с 1089 до 1282,02 рубля ”, - рассказали в Совмине.

Там также заявили, что кратно увеличили ставки утильсбора по отдельным позициям, но по каким именно - не уточнили.

При этом белорусских автопроизводителей освободили от уплаты утильсбора при условии принятия на себя обязательств по утилизации транспортных средств, самоходных машин и прицепов.

Кроме того, документом вводится утильсбор непосредственно на шасси, а некоторые виды и категории транспортных средств, самоходных машин и прицепов пересмотрели, сделав одинаковыми с Россией.

Ещё одной важной для водителей новацией стало увеличение требований к сроку нахождения транспортного средства в собственности иностранного физического лица.

Все эти меры, по мнению правительства, будут “способствовать как защите внутреннего рынка Республики Беларусь, так и рынка Союзного государства”.