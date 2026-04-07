Совмин отменил радиационное загрязнение в 10 районах Гомельщины

Опубликовано: 07.04.2026 13:28 , Обновлено: 07.04.2026

Правительство Беларуси одобрило исключение земельных участков в 10 районах Гомельской области из списка радиационно опасных земель. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление «О земельных участках радиационно опасных земель».

В пресс-службе Совмина (Совета министров) заявили, что документ нужен для регулирования общественных отношений в области обеспечения радиационной безопасности.

Земельные участки, которые теперь чиновники официально признали не опасными из-за радиации, располагаются в таких районах:

Брагинском,

Ветковском,

Жлобинском,

Калинковичском,

Кормянском,

Лельчицком,

Лоевском,

Мозырском,

Речицком и

Чечерском районах.

Общая площадь земли всех участков составила 940,1079 гектара, а документ разрешает включить их в хозяйственное использование.

Согласно законодательству Беларуси, на таких землях разрешено выращивание зерновых, технических культур и кормов. Также на них можно проводить выпас скота и сенокошение.

Если же на этой земле лес, то разрешена заготовка древесины и использование недревесных ресурсов.

Но и это ещё не все. В Брагинском и Ветковском районах участки земли общей площадью 378,7160 гектара были перенесены из списка радиационно опасных в реестр ограниченного хозяйственного использования. На таких землях может быть запрещено производство определенных видов продукции (например, молока или конкретных овощей), которые склонны к накоплению радионуклидов.

Таким образом, общая площадь радиационно опасных земель в Гомельской области, возвращаемых в оборот, составит 1 318,8239 га.

В Совмине пообещали контроль условий использования данных участков и продукции, произведенной на них.

Для справки. Общая площадь, возвращаемая в хозяйственный оборот, составляет всего 0,033% от всей площади Гомельской области или 10% от площади Гомеля.

Главное в таких решениях Совмина - это поэтапная реабилитация территорий. Она основана на естественном снижении уровня радиации (за 40 лет распалось более половины цезия-137 и стронция-90) и экономической необходимости расширения посевных площадей.

Согласно законодательству РБ, каждые пять лет правительство обновляет статус населенных пунктов, а точечно — почти ежегодно — возвращает некоторые земельные участки в хозяйственный оборот.