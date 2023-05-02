Совмин определил цены на кровь белорусов. Кому из доноров заплатят 3,7 рубля, а кому - 407 рублей?

Опубликовано: 02.05.2023 12:08 , Обновлено: 02.05.2023

Правительство Беларуси опубликовало постановление от 28 апреля 2023 года №287, в котором определило цены на сданную белорусами кровь. Действовать документ при этом начал ещё с 21 апреля.

В постановлении Совмина определили расценки на “возмещение расходов донорам крови, связанных с выполнением донорской функции”.

Согласно документу, суммы отличаются в зависимости от компонентов крови и способа сдачи. Самая большая выплата полагается тем донорам, кто сдаст суммарный объем крови, составляющий одну единицу (дозу) крови для последующего выделения из нее эритроцитов, используемых для тестирования сывороток. Она составит до 11 базовых величин (407 рублей на момент написания новости).

5 базовых пообещали за плазму, заготовленную из одной единицы (дозы) крови, донорам, сдавшим методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в следующих концентрациях (титрах): анти-Rh(D) – не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(е), анти-Келл – не ниже 1:8.

3 базовые величины полагается за одну донацию крови и/или ее компонентов. Самая маленькая сумма, 0,1 базовой величины (3,7 рубля), полагается за несостоявшуюся донацию.

[info_b]Подробнее с расценками можно ознакомиться тут.[/info_b]

При этом всем донорам пообещали бесплатное питание на сумму 0,15 базовой (5,55 рубля). А если донор откажется от полагающихся выплат, то - на целых 0,3 базовой (11,1 рубля).