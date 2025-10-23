Совмин ограничил вывоз из Беларуси макулатуры
Правительство Беларуси (Совет министров, Совмин) ввело лицензирование на вывоз макулатуры и бумажных отходов из страны. Фактически это означает запрет на экспорт без специального разрешения. В Совмине решение объяснили потребностями внутренних производителей в данном сырье.
«Лицензирование вводится с целью уменьшения вывоза сырьевого ресурса из страны для поддержки белорусских производителей бумаги и картона, увеличения выпуска импортозамещающей и экспортоориентированной продукции», — пояснили в правительстве.
Ограничения введены временно — на шесть месяцев. Они вступят в силу после официального опубликования постановления на Национальном правовом портале.
Что производят из макулатуры в Беларуси?
Ограничение на вывоз связано с тем, что макулатура является ценным вторичным сырьем для многих отраслей белорусской промышленности. Вот что из нее производят внутри страны:
- Упаковка из картона и гофрокартона: Ящики, коробки для продукции пищевой, промышленной и других отраслей.
- Бумажная продукция: Туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки и другие виды гигиенической продукции.
- Кровельные и изоляционные материалы: Например, рубероид и эковата.
- Тара: Различные виды картонной тары и упаковки.
- Писчая и типографская бумага: Часть макулатуры после глубокой переработки используется для производства бумаги для офисной техники и печати.