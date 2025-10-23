Совмин ограничил вывоз из Беларуси макулатуры

Опубликовано: 23.10.2025 18:48 , Обновлено: 23.10.2025

Правительство Беларуси (Совет министров, Совмин) ввело лицензирование на вывоз макулатуры и бумажных отходов из страны. Фактически это означает запрет на экспорт без специального разрешения. В Совмине решение объяснили потребностями внутренних производителей в данном сырье.

«Лицензирование вводится с целью уменьшения вывоза сырьевого ресурса из страны для поддержки белорусских производителей бумаги и картона, увеличения выпуска импортозамещающей и экспортоориентированной продукции», — пояснили в правительстве.

Ограничения введены временно — на шесть месяцев. Они вступят в силу после официального опубликования постановления на Национальном правовом портале.

Что производят из макулатуры в Беларуси?

Ограничение на вывоз связано с тем, что макулатура является ценным вторичным сырьем для многих отраслей белорусской промышленности. Вот что из нее производят внутри страны: