Совмин на 9% поднял стоимость деловой древесины и дров. Во сколько обойдётся белорусам в 2025 году?

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Опубликовано: 21.12.2024 10:19 , Обновлено: 21.12.2024

Совет министров Беларуси установил новую таксовую стоимость древесины основных лесных пород, отпускаемую на корню. Как следствие, в 2025 году деловая древесина и дровяная древесина подорожают чуть более чем на 9%.

Новые таксы правительство прописало в своём постановлении №980, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 21 декабря 2024 года.

Подорожает стоимость абсолютно всех основных лесных пород, отпускаемых лесхозами на корню, как на рубках главного пользования, так и на рубках промежуточного пользования.

[info_b]Таксовая стоимость - это своеобразная плата лесхозам за выращивание древесины. Эту сумму направляют лесхозам на возмещение затрат по воспроизводству, охране и защите лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, отличается в зависимости от разряда древесины, её качественной категории (крупная, средняя, мелкая деловая или дровяная), а также ценности самой породы.[/info_b]

Как и в прошлом году, самой дорогостоящей остаётся карельская берёза: за 1 плотный кубометр крупной деловой древесины этого виде дерева без коры в 2025 году придётся отдать на 9% больше - 636,58 рубля (в этом году - 578,71 рубля).

Максимальная таксовая стоимость других видов деловой древесины первого (то есть высшего) лесотаксового разряда на 2025 год установлена следующая:

сосна, лиственница - 30,69 рубля (сейчас - 27,9 рубля),

ель, пихта, груша, яблоня, акация белая - 26,80 рубля (сейчас - 24,36 рубля),

дуб, ясень, клен - 106,08 рубля (сейчас - 96,44 рубля),

береза (кроме березы карельской), ольха черная, граб, ильмовые, липа - 10,14 рубля (сейчас - 9,22 рубля),

осина, ольха серая, осокорь, тополь, ива древовидная - 1,80 рубля (сейчас - 1,64 рубля).

Максимальные расценки на дровяную древесину и ликвид из кроны (в коре) на 2025 год установлены следующие: