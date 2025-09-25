Совмин Беларуси внёс изменения в продажи продуктов

Опубликовано: 25.09.2025 19:14 , Обновлено: 25.09.2025

Совет министров Беларуси 25 сентября принял постановление №528, которое дословно называется "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". В нем речь идёт об отмене или переносе введения обязательной маркировки товаров и их отслеживаемости централизованной системой контроля.

Так, согласно документу правительства, из обязательной прослеживаемости исключены продукты питания, обувь и бытовая химия.

Также постановление перенесло сроки введения введения прослеживаемости бытовой техники (машины стиральные бытовые, пылесосы, роботы-пылесосы бытовые, утюги электрические, комбайны кухонные бытовые, машины посудомоечные бытовые, чайники электрические, мультиварки электрические, печи микроволновые, плиты (варочные панели) бытовые электрические, дрели электрические, фены для волос, телевизоры) с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026 года, сообщили в МНС.

Обязательную маркировку соков и напитков перенесли с 1 октября этого года на 1 мая 2026 года.

Мобильные телефоны и ноутбуки, бывшие в употреблении, и вовсе исключили из маркировки.

В министерстве по налогам и сборам (МНС) пояснили, что таким образом чиновники рассчитывают снизить нагрузку “на субъекты хозяйствования в части обязательности использования электронных накладных при обороте товаров”.

Постановление №528 вступит в силу после его официального опубликования, за исключением положений, предусматривающих маркировку соков и безалкогольных напитков унифицированными контрольными знаками, которые вступают в силу с 1 октября 2025 года.

[infb]Прослеживаемость товаров в Беларуси – это государственная система, позволяющая отслеживать перемещение определенных товаров от производства/ввоза до конечного потребителя с помощью программного комплекса «Система прослеживаемости товаров» (ПК СПТ) и обязательного использования электронных накладных.

Система направлена на борьбу с контрафактом и развитие электронного документооборота, а с 1 октября 2025 года ожидалось значительное расширение перечня прослеживаемых товаров, включая молочную и бакалейную продукцию, обувь и бытовую технику. [/infb]