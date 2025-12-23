Совмин Беларуси присвоил "Знак качества" сгущенке и комбайну. Как объяснил?

Опубликовано: 23.12.2025 20:01 , Обновлено: 23.12.2025

В правительстве Беларуси сообщили, что утвердили список продукции, которой присвоен государственный "Знак качества" в 2025 году. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

В списке два вида продукции, производимой в Беларуси:

молоко сгущенное с сахаром «Егорка» в жестяной банке производства «Рогачевского молочноконсервного комбината»;

комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1 (ОАО «Гомсельмаш»).

В Совмине обосновали своё решение, в том числе тем, что указанные товары отвечают критериям экологичности, инновационности, технологичности и даже эстетичности.

Напомним, что “Знак качества” появился в Беларуси в 2024 году. Президент Беларуси подписал указ, которым официально учредил его изображение и точное описание.

По сути, белорусский знак качества дублирует государственный знак качества СССР — он имел такую же форму, но вместо надписи “Беларусь” на нём была надпись “СССР”.

В то время форма знака ассоциировалась с пятиконечной звездой, — одним из геральдических символов СССР. Согласно замыслу создателей знака, пять граней символизировали надёжность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство.