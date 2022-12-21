Совет Республики одобрил масштабное повышение налогов в 2023 году
Совет Республики 21 декабря одобрил законопроект изменений в Налоговый кодекс, в котором прописано повышение ряда налогов как для индивидуальных предпринимателей, так и для физлиц.
Днем ранее документ во втором чтении приняла Палата представителей. Теперь его должен подписать только Александр Лукашенко.
Напомним, законопроект предусматривает увеличение ставок налога на прибыль для юридических лиц с 18% до 20% и подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей с 16% до 20%.
Кроме того, прописано повышение земельного налога — для собственников жилья и владельцев коммерческой недвижимости. В некоторых случаях увеличении составит около 20%.
Также в документе заложено повышение платы по налогу на первую квартиру — на 10% и более. К примеру, для квартир в Минске — на 11,1%.
Есть еще ряд изменений, которые касаются единого налога для ИП, налога на прибыль, собак, для владельцев агроусадеб и ремесленников, ставок акцизов на алкоголь и сигареты.
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