Опубликовано: 21.12.2025 16:44 , Обновлено: 21.12.2025

Состояние американского миллиардера Илона Маска превысило $750 млрд. Более того, он стал первым человеком в мире, достигшим такого уровня богатства. Совсем недавно, 16 декабря, его состояние оценивалось в $600 млрд.

По словам премьер-министра Беларуси Александра Турчина, выступившего на Всебелорусском народном собрании (ВНС), весь ВВП страны по итогам 2025 года достигнет $92 млрд.

Таким образом, состояние Илона Маска сопоставимо с восемью годовыми экономиками Беларуси (750 млрд / 92 млрд ≈ 8,15). Впрочем, примерно на столько же весь капитал миллиардера больше и экономики соседней Литвы (по прогнозам, составит $97 млрд). В то же время состояние Маска все ближе к всему ВВП Польши, который в 2025 году составит по прогнозам около 1 трон долларов.

Резкий рост капитала произошёл после того, как Верховный суд штата Делавэр разрешил компании Tesla увеличить выплаты миллиардеру — пакет вознаграждения вырос с $56 млрд до $139 млрд.

Состояние Маска также превышает совокупное богатство технологических миллиардеров, занимающих места ниже него в рейтинге: Ларри Пейджа ($252,6 млрд), Ларри Эллисона ($242,7 млрд) и Джеффа Безоса ($239,4 млрд).

Основную долю в богатстве Маска составляют доли в Tesla и SpaceX.

Согласно подсчётам Reuters, недавно в ходе внутренней продажи акций стоимость SpaceX оценивалась в $800 млрд Маску принадлежит около 42% компании. Если SpaceX решит провести IPO, стоимость его доли может вырасти ещё на $336 млрд.

Как разбогател Маск?

Путь Илона Маска к статусу самого богатого человека планеты начался задолго до Tesla и SpaceX. А его первым крупным успехом стала компания Zip2 (интернет-навигатор для бизнеса, созданный с братом в 1995 году), которую в 1999 году купила Compaq Computer примерно за $307 млн. В итоге прибыль Маска составила $22 млн.

Но на этом будущий самый богатый человек мира не остановился. Он вложил полученные средства в создание онлайн-банка X.com, который в 2000 году после слияния с конкурентной компанией Confinity стал известен как PayPal.

Когда в 2002 году eBay купила PayPal за $1.5 млрд, Маск, как крупнейший акционер, получил около $180 млн.

Именно эти деньги стали стартовым капиталом для его амбициозных и опережающих время проектов. В 2002 году Маск основал SpaceX, заявив, что хочет удешевить космические полеты и колонизировать Марс. Его инициативу вначале всерьез воспринимали единицы. Почти никто не верил, что молодая частная компания сможет составить конкуренцию государствам, контролировавшим все полеты в космос.

Также в 2004 году илон Маск возглавил и стал главным инвестором начинающего автопроизводителя Tesla Motors. Позже к ним добавились другие компании под его контролем: The Boring Company (инфраструктура и тоннели), Neuralink (нейроинтерфейсы) и xAI (искусственный интеллект).

Но феноменальное богатство маска стало итогом «ставок на будущее» — вложений в компании Tesla и SpaceX.