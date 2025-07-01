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Опубликовано: 01.07.2025 17:57 , Обновлено: 01.07.2025

С началом сезона «тихой охоты» Министерство по налогам и сборам выпустило памятку для белорусов, которые планируют не только собирать дары леса для себя, но и продавать их. В большинстве случаев платить белорусам подоходный налог с такого заработка не нужно.

Согласно разъяснению ведомства, от налога освобождаются доходы, полученные в двух ситуациях:

При продаже другим физлицам . Если белорус сам собрал грибы, ягоды, орехи или лекарственные травы и продал их другим людям.

. Если белорус сам собрал грибы, ягоды, орехи или лекарственные травы и продал их другим людям. При сдаче заготовителям . Если белорус сдал свой «улов» организациям или индивидуальным предпринимателям, которые официально занимаются их закупкой.

Однако есть несколько важных условий, чтобы торговля считалась легальной и не облагалась налогом.

Во-первых, торговать нужно самостоятельно , то есть не привлекая наёмных помощников. Во-вторых, продавать «дары леса» можно только в установленных местах — на рынках или других площадках, определённых для этого местными властями.

В налоговой также напомнили, что если белорус продаёт грибы или ягоды заготовителю (фирме или ИП), то должен оформляться официальный документ — акт закупки . В нём должны быть указаны все данные, включая наименования, количество, цену, а также ФИО и подписи продавца и покупателя. В МНС уточнили, что «при необходимости» в акте могут фигурировать и паспортные данные того, кто пожелал урожай сдать.

Когда ещё придётся платить налог?

Есть ещё одна-единственная ситуация, когда с доходов от продажи «даров леса», независимо от соблюдений условий выше, всё-таки придётся заплатить налог в 10% .

Он может возникнуть только тогда, когда к белорусу появились вопросы у налоговой инспекции.

Говоря простым языком, это работает так:

Налоговая начинает проверку по « соответствию расходов доходам ». Обычно это происходит после крупной покупки (например, машина или квартира), а официальные зарплаты, по мнению ведомства, её не покрывают.

». Обычно это происходит после крупной покупки (например, машина или квартира), а официальные зарплаты, по мнению ведомства, её не покрывают. Налоговый инспектор задаёт прямой вопрос : «Уважаемый гражданин, а откуда деньги на покупку?»

: «Уважаемый гражданин, а откуда деньги на покупку?» И вот в этот момент он отвечает : «Это я на грибах и ягодах заработал(а)!»

Только в этом случае, если заявленная сумма «грибных» доходов за год превысит 200 базовых величин (на данный момент это 8 400 рублей ), с суммы превышения начислят тот самый 10% подоходный налог. Платить что-либо самостоятельно без запроса налоговой не нужно, даже если доходы превысили порог.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, можно ли заработать большие деньги на продаже летних грибов — лисичек и подосиновиков, сезон которых к концу июня начал входить в активную фазу. Мы изучили закупочные цены у белорусских предпринимателей, а также посмотрели, сколько готовы платить грибникам за урожай 2025 года на рынках.

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