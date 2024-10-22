Снопков заявил, что Беларусь компенсировала «потерянные» объёмы экспорта в страны Запада и Украины. За счёт чего?

Опубликовано: 22.10.2024 14:10 , Обновлено: 23.10.2024

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что потерянные на рынках стран Запада и Украины объёмы экспорта за 3 года удалось не просто компенсировать, но и "существенно превысить". Он добавил, что физические объёмы поставок основных конъюнктурных товаров "полностью восстановлены", а размер экспорта приближается к 50 миллиардам в долларовом эквиваленте.

По словам Николая Снопкова, производимая в Беларуси продукция, “без сомнения, востребована на внешних рынках”, а внешнеторговые потоки в текущей пятилетке “демонстрируют рост, несмотря на сохраняющееся давление”. Первый вице-премьер добавил, что ключевым риском на данный момент является ограничение доступа к внешнему финансированию в рамках развития экономического потенциала Беларуси.

”…Но даже в этих условиях нами обеспечиваются базовые критерии финансовой стабильности — это сокращение внешнего валового долга, в том числе государственного внешнего долга. Также объём реинвестирования доходов иностранными инвесторами соответствует уровню, установившемуся за последние годы до жёстких санкций”, — отметил Снопков и подчеркнул, что особое внимание уделяется внутреннему финансированию.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день страны Африки являются для Беларуси фактически бездонным рынком сбыта продукции, добавив, что ключевым для правительства является организация системы доставки товаров на этот рынок, сервиса и прохождения платежей. Для этого утверждена программа действий по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки на 2024-2026 годы и дорожная карта сотрудничества со всеми опорными странами.

“По итогам 2023 года нам удалось выйти фактически на двузначный темп роста инвестиций — почти 115%. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году. По итогам 9 месяцев темп роста инвестиций — 107,6 % при годовом задании в 103,9 %”, — заверил Николай Снопков.