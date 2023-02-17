Снопков рассказал белорусским торговцам, какое будущее их ждет

🎥 Видео

Опубликовано: 17.02.2023 14:43 , Обновлено: 17.02.2023

Первый вице-премьер Николай Снопков 17 февраля на встрече с представителями торговли рассказал, как правительство собирается «взаимодействовать» с ними в будущем.

«В будущем мы будем работать в условиях социальной справедливости и ответственности бизнеса перед народом», — заявил он.

Снопков назвал представителям крупных торговых сетей, организаций промышленности и бизнес-союзов «базовые механизмы взаимодействия».

Один из них — создание при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рабочего совета, куда «войдут яркие представители отраслей и направлений».

«Цель — снятие барьеров, поддержание регулирующих систем в рабочем и живом состоянии по широкому спектру вопросов: от прибылей до наличия соответствующего ассортимента. Система ценообразования не должна тормозить работу предприятий, но и не приводить к всплеску инфляции, ни в моменте, ни в годовом исчислении», — объяснил вице-премьер.

[Telegram_widget url=“https://t.me/government_by/709”]