Сколько заплатят студенткам, родившим во время учебы? Минтруда Беларуси показало расклад

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Опубликовано: 04.03.2026 11:12 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что у белорусских студенток и недавних выпускниц есть право на пособия при рождении ребенка. В ведомстве подробно рассказали, кому и какие выплаты положены и как рассчитываются.

Согласно разъяснению ведомства, пособие по беременности и родам положено не только работающим, но и студенткам. Главное условие — обучение на дневной форме.

«Если вы учитесь на очной форме (студентка ВУЗа, колледжа, училища) или закончили очное обучение меньше 2 месяцев назад, вы имеете право на это пособие», — сообщили в ведомстве.

Кстати, для будущих мам, которые учатся на дневном, предусмотрен и академический отпуск. Как уточнили в Минтруда, его можно оформить с 24 недель при нормально протекающей беременности, а если есть патологии — и раньше.

На время такого отпуска также выплачивается пособие. Для студенток его размер составляет 100% от стипендии за каждый календарный месяц. При этом, как подчеркнули в Минтруда, эта сумма не может быть ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения.

Если же девушка совмещает учебу с работой, пособие ей выплатят по месту учебы, но с учетом ее заработка.

[inf]С 1 февраля по 30 апреля 2026 года в Беларуси установлен бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения в размере 496,96 руб. [/inf]

Впрочем, будущих мам волнует не только пособие по беременности. В министерстве заявили, что право на все остальные «детские» выплаты есть у любой женщины, родившей ребенка. Речь идет о единовременном пособии при рождении, ежемесячных выплатах до трех лет, а также о пособии за раннюю постановку на учет (до 12 недель).

«Неважно, учитесь вы сейчас или нет. Неважно, работали вы до этого или нет. Даже если вы НИКОГДА не работали, вы имеете полное право на эти пособия!» — подчеркнули в Минтруда.

Минск добавляет к пособиям еще два БПМ, но только для молодых мам

Тем временем в Минске начали вводить дополнительные меры поддержки. Как сообщили в Минском городском Совете депутатов, с этого года молодые мамы столицы смогут рассчитывать на единовременную финансовую помощь. Согласно решению Мингорсовета №205 от 23 декабря 2025 года, доплату получат женщины, родившие ребенка после 1 января 2026 года.

Правда, критерии у этой выплаты строже, чем у государственных пособий. Рассчитывать на деньги смогут лишь те, кто попадет под определенные ограничения: мама малыша должна иметь постоянную регистрацию в Минске, а ее возраст — от 18 до 25 лет включительно. Размер помощи составит два бюджета прожиточного минимума.

В правительстве задумались о «модернизации» всей системы пособий

На этом фоне вице-премьер правительства Беларуси Наталья Петкевич анонсировала более масштабные изменения. Выступая в нижней палате парламента, она сообщила, что Совет Министров работает над «модернизацией» системы пособий по уходу за ребенком.

По словам Петкевич, чиновники начали думать о том, чтобы «снизить риски ухудшения материального положения женщин, которое у них было до рождения ребёнка». Вице-премьер утверждает, что планируемая реформа будет нацелена на то, «чтобы обеспечить достойный уровень материального благополучия наших мам». Впрочем, никаких других подробностей о том, как именно изменится система и когда ждать нововведений, в пресс-службе парламента пока не публиковали.