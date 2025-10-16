Сколько стоят грибы в Беларуси? Сравнили с ценами в Европе и узнали, где запредельные

Опубликовано: 16.10.2025 14:56 , Обновлено: 16.10.2025

Не все белорусы успели собрать свою порцию грибов в летне-осенний период. Выход есть — купить их на рынке или в магазине. Также предложения активно встречаются в интернете.

В Беларуси на площадке «Куфар» можно найти свежие боровики из Брестской области по цене 50 руб./кг. А вот сушёные белые грибы стоят уже существенно дороже — до 249 руб./кг. В магазинах лесные грибы представлены в основном в сушёном виде (до 300 руб./кг) или маринованном — но это уже совсем другая история.

На минском Комаровском рынке ещё на этой неделе можно было увидеть грузди и маслята по 15 руб./кг, подосиновики — по 20 руб., рыжики — 25 руб. Дороже всех оценивались боровики — 60 руб./кг.

В свою очередь, начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин сообщил, что организация закупает грибы (опята, маслята, грузди и другие) у населения по цене 1,5–5 руб./кг. Однако куда и по каким ценам они затем реализуются — остаётся большим вопросом.

Что касается других европейских стран, то цены на грибы там могут достигать для белоруса запредельных высот. Хотя и не везде.

В соседней Польше свежие белые грибы в магазинах стоят от 30 до 70 злотых (примерно 25–56 BYN). На рынках в Словении килограмм боровиков обойдётся примерно в 30 евро (около 100 BYN). И если эта сумма показалась вам внушительной, то лучше дальше не читать. Ведь по европейским меркам это ещё вполне доступная цена.

Так, в Брюсселе на местном рынке «Стоккель» (Stockel) килограмм отборных белых грибов может стоить до 56,90 евро (около 195 BYN). Это почти вдвое дороже, чем в Словении. Кроме боровиков, на брюссельском рынке можно найти и лисички, которые стоят чуть дешевле.