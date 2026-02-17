Сколько на самом деле тратят на еду жители Литвы и Польши

Опубликовано: 17.02.2026 14:23 , Обновлено: 17.02.2026

Не секрет, что цены на продукты в соседних с Беларусью странах, отличаются от наших. Тем сложнее понять, как живут граждане этих стран и что могут себе позволить. Вот и литовский общественный вещатель LRT решил сравнить показатели в своей стране и соседних европейских. Главная цель - понять, как справляться литовцам с ростом цен на продукты.

Мы же посмотрели дальше и сравнили данные официальной статистики и экспертные оценки в странах Балтии и Центральной Европы, чтобы понять, насколько тяжелой продуктовая корзина дается кошельку европейца.

Литва: 600 евро на семью и четверть зарплаты?

В Литве, которая находится в авангарде экономического роста региона, цифры выглядят обманчиво. По данным Государственного информационного агентства LRT, еще в 2021 году семья из четырех человек тратила на продукты в месяц около 400 евро. Сегодня, по оценкам доцента Вильнюсского технического университета Ирены Данилевичене, эта сумма выросла до 600–800 евро в месяц.

«Если учесть также эпизодические походы в рестораны или кафе, эта сумма увеличивается до 1000 евро. Конечно, окончательная сумма также зависит от пищевых привычек, количества детей и образа жизни», — пояснила Данилевичене в интервью партнеру Reuters, литовскому вещателю LRT.

Однако номинальные цифры не всегда дают увидеть всю картину. Эвалдас Станкявичюс, доцент факультета экономики и бизнеса Каунасского технологического университета, провел расчеты за 2024 год, которые демонстрируют социальный ракурс проблемы. По его словам, среднестатистический литовец, получающий среднюю зарплату, отдает на еду около 14% своего дохода. Но если человек живет на минимальную зарплату, ему приходится тратить на питание более четверти (25%) своего заработка.

«Хотя номинальные цены на продукты питания в разных странах довольно близки, их реальная доля в бюджете может отличаться более чем в два раза», — констатирует Станкявичюс. Он добавляет, что ситуация усугубляется динамикой цен: в 2025 году продукты в Литве дорожали быстрее, чем в среднем по еврозоне.

Что в других странах ЕС и России?

В других странах Европы ситуация может сильно отличаться. В Германии, по тем же расчетам Станкявичюса, средние ежемесячные расходы на еду “съедают” лишь около 7% от зарплаты после вычета налогов. Во Франции доля расходов на продукты в потребительской корзине составляет около 15%, в то время как в Польше этот показатель достигает почти 26%.

Для сравнения: у восточной соседки Беларуси цифры еще выше. Росстат зафиксировал на начало 2026 года максимум за 16 лет: доля продовольственных товаров в структуре трат россиян достигла 39%. Это на 2,1 процентного пункта больше, чем в 2020 году.

Почему богатые тоже много тратят на еду

Кстати, экономисты предостерегают от упрощенного понимания статистики. Обычно все думают, что есть закономерность: чем богаче страна, тем меньшая доля бюджета не гражданина уходит на еду. Однако это правило работает, только если не учитывать изменения привычек людей с ростом благосостояния.

Грета Илеките, экономист Swedbank, напомнила важный нюанс: с ростом покупательной способности люди все чаще предпочитают питаться вне дома. Это значит, что абсолютные траты на еду (дома + в кафе) могут не снижаться, а просто перераспределяться.

Индре Гените-Пикчене, главный экономист Artea Bank, иллюстрирует это на примере европейского Юга и Севера.

«В странах Юга жители гораздо чаще посещают заведения общественного питания. Жители Литвы также чаще отмечают праздники дома, чем в кафе, поэтому мы покупаем еду в магазинах, и это отражается в статистике», — говорит она.

Данные Евростата подтверждают: если сложить траты на домашнюю еду и рестораны, разрыв между странами ЕС сокращается. Румыны тратят 28% бюджета на продукты и 2% — на кафе (итого 30%). Ирландцы тратят всего 11% на продукты, но целых 19% — на рестораны (итого те же 30%).

А что Беларусь?

При доле расходов на питание в 37% (данные Белстата на конец 2025 года) Беларусь ближе, но все же отстает от той же Сербии (29%) и Болгарии (22%). А ежедневные траты белоруса в магазине составляют около 28–30 рублей (примерно 8–9 евро по текущему курсу).