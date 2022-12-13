Сингапурцы отказались от белорусской Lamoda

Опубликовано: 13.12.2022 09:02 , Обновлено: 13.12.2022

Сингапурский холдинг Global Fashion Group (GFG) отказался инвестировать в белорусский интернет-магазин Lamoda. 12 декабря компания завершила сделку по продаже бизнеса.

«Сегодня успешно завершена продажа GFG бизнеса Lamoda инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко», — сказано в заявлении на сайте холдинга.

[info_b]Панченко – российский бизнесмен, которому принадлежит Stockmann, сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. [/info_b]

В Global Fashion Group отметили, что получили выручку в размере 95 миллионов евро, а также деньги, хранящиеся в бизнесе Lamoda на 30 сентября 2022 года.

Отметим, что еще в апреле 2022 года GFG сообщила, что «из-за ряда факторов» значительно сократила импорт, маркетинговую активность и инвестиции в регионе своей деятельности (Беларусь, Россия, Украина и Казахстан).

СМИ пишут, что причиной ухода компании из Беларуси стала война в Украине.

Lamoda — один из крупнейших интернет-магазинов в СНГ. Он создан в 2011 году немецкими предпринимателями. В 2014-м Lamoda вошла в GFG. В 2021 году покупательская аудитория (MAU) Lamoda достигла 15,8 млн, ретейлер предлагал почти 10 млн единиц товара более 4000 брендов в Беларуси, России, Украине и Казахстане.